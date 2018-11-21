東奧正名公投》9／3戰機伴飛 11／24會籍放飛 蔡總統您在哪？

2018年11月21日 15:44 中時電子報 黃邱倫 ／特稿 ／特稿

2018雅加達—巨港亞運落幕，中華代表團拿下史上次佳的17金、19銀、31銅，中華代表團成員3日晚間搭機返國，空軍派出F-16戰機升空迎接。中央社記者吳翊寧攝 107年9月3日

9月3日亞運英雄凱旋歸國，政府派出戰鬥機升空迎接中華代表團，這是多麼至高無上的光榮，沒想到才短短2個半月的時間，中華奧會就即將面臨被國際奧會停權或是除籍的危機，相較之下，運動員何其無辜，難道政府口中所說的照顧運動員都是「空頭支票」嗎？

對於24日的「東奧正名」公投案，體育界21日大團結，許多運動員和教練都站出來，希望能捍衛自己的參賽權益。

依據國際奧會憲章，任何國家企圖以政治力介入改變所屬會員的名稱，該國會員都有可能遭到懲處。以目前國內情勢來看，一旦被停權，2020年東京奧運肯定不用參加了，甚至如果被除籍，那台灣就真的玩完了，因為，我們不是聯合國與國際紅十字的會員，根本無法恢復會籍，對於那些正在辛辛苦苦練習的運動員是多麼的殘忍，美好的歲月也將付諸流水。

不少國人對於「東奧正名」以看好戲的態度來面對，有些人認為就是要投贊成票來教訓執政黨，但你們曾想過嗎？你們周遭有多少人的小朋友是運動員、教練，他們如果沒了參賽機會，會有多少人失業，你們忍心嗎？

國內頂尖運動員召開記者會，反對東奧正名公投。

教訓執政黨有很多種方式，不要為了反對而反對來犧牲運動員的權益，這是不理性的方法，射擊名將林怡君說得很好，你們手中握著的是運動員的未來，別抹殺我們想要為國爭光的希望和權力。

至於政府開空頭支票也不是第一次，但這一次已到生死存亡的關頭，依據公投法規定，即便公投過關，總統有權擱置，雖然行政單位多次表明不會更改中華奧會的會籍，但關鍵點在於總統蔡英文沒有開口，只要您在24日公投前開口講一句話，就這麼一句話就可以了。

蔡英文總統，您已傷了千千萬萬人的心，別再斬斷了運動員的未來！

(中時電子報)