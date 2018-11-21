東奧正名公投》9／3戰機伴飛 11／24會籍放飛 蔡總統您在哪？

林怡君拿著標語「9/3戰機伴飛 11/24會籍放飛」。(李弘斌攝)

友善列印
中時電子報
／特稿
2018雅加達—巨港亞運落幕，中華代表團拿下史上次佳的17金、19銀、31銅，中華代表團成員3日晚間搭機返國，空軍派出F-16戰機升空迎接。中央社記者吳翊寧攝　107年9月3日

9月3日亞運英雄凱旋歸國，政府派出戰鬥機升空迎接中華代表團，這是多麼至高無上的光榮，沒想到才短短2個半月的時間，中華奧會就即將面臨被國際奧會停權或是除籍的危機，相較之下，運動員何其無辜，難道政府口中所說的照顧運動員都是「空頭支票」嗎？

運動員站出來了！反對東奧正名公投
她有東奧門票 反正名公投拒當體育難民

對於24日的「東奧正名」公投案，體育界21日大團結，許多運動員和教練都站出來，希望能捍衛自己的參賽權益。

依據國際奧會憲章，任何國家企圖以政治力介入改變所屬會員的名稱，該國會員都有可能遭到懲處。以目前國內情勢來看，一旦被停權，2020年東京奧運肯定不用參加了，甚至如果被除籍，那台灣就真的玩完了，因為，我們不是聯合國與國際紅十字的會員，根本無法恢復會籍，對於那些正在辛辛苦苦練習的運動員是多麼的殘忍，美好的歲月也將付諸流水。

不少國人對於「東奧正名」以看好戲的態度來面對，有些人認為就是要投贊成票來教訓執政黨，但你們曾想過嗎？你們周遭有多少人的小朋友是運動員、教練，他們如果沒了參賽機會，會有多少人失業，你們忍心嗎？

國內頂尖運動員召開記者會，反對東奧正名公投。

教訓執政黨有很多種方式，不要為了反對而反對來犧牲運動員的權益，這是不理性的方法，射擊名將林怡君說得很好，你們手中握著的是運動員的未來，別抹殺我們想要為國爭光的希望和權力。

至於政府開空頭支票也不是第一次，但這一次已到生死存亡的關頭，依據公投法規定，即便公投過關，總統有權擱置，雖然行政單位多次表明不會更改中華奧會的會籍，但關鍵點在於總統蔡英文沒有開口，只要您在24日公投前開口講一句話，就這麼一句話就可以了。

蔡英文總統，您已傷了千千萬萬人的心，別再斬斷了運動員的未來！

(中時電子報)

中職會長：損害奧運參賽權都反對
中職》會長吳志揚談東奧正名公投… MLB》投打俱佳獲新人王 大谷翔平…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。