MLB》投打俱佳獲新人王 大谷翔平入選新秀第一隊

天使隊大谷翔平。（美聯社資料照）

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中時電子報
/綜合報導

天使隊二刀流選手大谷翔平除了以壓倒性票數奪下一生只有一次機會的美聯新人王，他更以指定打擊的身份獲美國媒體的票選成為年度新秀第一隊成員。

大谷翔平本季在投手丘10場出賽均先發登板，繳出4勝2敗、自責分率3.31的數據，不過本季他受右肘傷勢困擾，在球季尾聲不再以投手身份出賽。

即使右肘出現傷勢，大谷翔平的打擊威力仍不容小覷，他大聯盟首個球季共326打數擊出93支安打包括22發全壘打、21支二壘安打及2支三壘安打、貢獻61分打點，今年打擊率2成85、長打率5成64、上壘率3成61。

大谷翔平新人年不但投球表現有水準之上，打擊又有突出表現，投打俱佳的成績為他在美聯新人王票選中，在30張選票獲得29張第一名，毫無懸念奪得該獎項，此外，他更獲得美媒青睞，獲選為本季美職新秀第一隊的指定打擊。

年度新秀第一隊完整名單如下：

一壘手：洋基隊渥特（Luke Voit）

二壘手：光芒隊溫鐸(Joey Wendle)

三壘手：洋基隊安杜哈(Miguel Andujar)

游擊手：洋基隊托瑞斯(Gleyber Torres)

捕手：費城人隊阿法洛（Jorge Alfaro）

中外野手：紅雀隊貝德（Harrison Bader）

外野手：勇士隊小阿庫尼亞（Ronald Acuna Jr.）、國民隊索托(Juan Soto)

先發投手：道奇隊布勒（Walker Buehler）、紅雀隊弗拉赫提（Jack Flaherty）、皇家隊凱勒（Brad Keller）、天使隊伯瑞納（Jaime Barria）、巨人隊德瑞克（Dereck Roriguez）

後援投手：費城人隊多明格茲（Seranthony Dominguez）

(中時電子報)

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