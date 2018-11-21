政見發表喊搶救柯P 張凱鈞：柯當選意義重大

2018年11月21日 15:54 中時 張立勳

台北市選委會21日舉辦議員選舉公辦政見發表會，大安、文山區議員候選人張凱鈞花不少時間在向選民呼籲搶救台北市長柯文哲，他強調，因為柯當選意義重大，推倒藍綠高牆就在這次選舉。

張凱鈞先提到，台灣民主政治正處於重要分水嶺上，這次選舉投下一票，將決定是要加速翻越分水嶺或停滯不前，政黨惡鬥已斷送台灣過去20年經濟發展，希望不要再斷送青年未來。

他說，台灣曾經是成衣、帽子王國，如今卻淪落這種地步，全都因為政黨惡鬥，若持續讓藍綠惡鬥阻礙台灣前進，將不見天日。

張凱鈞指出，推倒藍綠高牆就在這次選舉，台北市長柯文哲是墨綠，但不是死硬的綠，高雄市長候選人韓國瑜是藍，但也不是死硬的藍，只要柯P和韓都能當選，代表藍綠必須修正死硬的腦袋，藍綠惡鬥就可以矯正，台灣民主政治才有未來。

張凱鈞還提出呼籲，集中力量搶救柯文哲和他，不過，搶救柯文哲比較重要，政見發表講柯P講了9分鐘，講自己只有1分鐘，實在是因為柯當選意義重大。

此外，張凱鈞也說，如果他能當選，代表以後年青人不需要向政黨低頭、財團彎腰，只要有理想、有抱負，站出來就能當選，在議會才能好好為人民發聲。

話鋒一轉，張凱鈞說，他知道北漂青年心中有痛，所以將在台北成立「北漂青年服務處」，幫助沒有地緣、不靠裙帶關係的青年朋友創業。

張凱鈞強調，大安區有53個里，大多數的里都需要都更，要快速引進東京防災型都更，政府公權力該介入就介入，文山區43里要打造一里一特色，建造美景、美食觀光。

他說，青年為何沒辦好好好創業，就是因為沒有辦法滿足住的需求，托育政策，只要把幼老照顧好，青年就可全力往上走，提出免費奶粉補貼，協助嬰孩托育，要消滅青年的貧窮，不是消滅貧窮的青年。

最後，張凱鈞再次提醒選民搶救柯文哲，現在台灣需要柯文哲，沒有柯，藍綠惡鬥會持續，青年沒有未來。

(中時 )