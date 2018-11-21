世界第一！彰興國中勇奪奧林匹亞智能機器人大賽冠軍

彰興國中李聞碩脫穎而出，更以『世足戰將』為主題榮獲2018 WRO奧林匹亞智能機器人聯盟全國總決賽冠軍，11月18日代表台灣前往泰國清邁參加世界大賽，在高手如雲的激烈競爭中，奪下世界第一。（吳敏菁攝）

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彰興國中李聞碩脫穎而出，更以『世足戰將』為主題榮獲2018 WRO奧林匹亞智能機器人聯盟全國總決賽冠軍，11月18日代表台灣前往泰國清邁參加世界大賽，在高手如雲的激烈競爭中，奪下世界第一，縣府前往貼紅榜。（吳敏菁攝）
彰興國中李聞碩脫穎而出，更以『世足戰將』為主題榮獲2018 WRO奧林匹亞智能機器人聯盟全國總決賽冠軍，11月18日代表台灣前往泰國清邁參加世界大賽，在高手如雲的激烈競爭中，奪下世界第一。（吳敏菁攝）

2018年國際奧林匹亞機器人大賽11月在泰國清邁舉行，在63國、486支隊伍高手如雲的激烈競爭中，，彰興國中團隊以絕佳默契拿下世界賽足球組的冠軍，榮耀彰化。

機器人教育課程歐、美教育盛行已久，學生藉動手組裝電腦機器人過程中瞭解機械

、自動控制及電腦程式等知識，拓展學生對電腦應用的視野，提升整個基礎的科學與科技教育。

彰化縣政府為培養具多元能力的Maker（自造者）人才，延續舉辦「教育盃機器人競賽」，彰興國中李聞碩脫穎而出，更以『世足戰將』為主題榮獲2018 WRO奧林匹亞智能機器人聯盟全國總決賽冠軍，11月18日代表台灣前往泰國清邁參加世界大賽。20日晚間彰化副縣長林明裕代表縣長魏明谷前往李聞碩家中貼紅榜，恭賀為「台灣之光」。

李聞碩目前就讀彰興國中體育班，為了參加這次比賽，從去年11月就開始著手準備

，除了周一到周五的專長訓練課程，還兼顧學業不落後。

尤其，賽前這幾個月，李聞碩全力衝刺，利用在校內的課餘時間完成功課，以便晚上及假日可以全心投入競賽的練習。他說，機器人很有趣，投入打造新世界的過程，充滿挑戰，未來就是AI的時代，希望能夠發揮自己的能力，創造出替代高危險性工作的機器人，並能夠回饋彰化。

(中時 )

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