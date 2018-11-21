普悠瑪家屬抗議跳票 台鐵「火速」開理賠會議

2018年11月21日 15:58 中時 李宜秦

普悠瑪事故今日滿月，死者與傷者家屬不滿台鐵後續不聞不問，總統蔡英文當初承諾成立專案小組也跳票，召開記者會提出抗議。家屬表示，台鐵僅成立一個「中心」，提供家屬訂車票等瑣事，完全沒有負責賠償問題，補償金也僅有1位家屬收到。對此，台鐵局「立刻」表示將在周五（23日）晚上8點，在台東站與家屬召開第一次理賠協商會議。

普悠瑪事故滿月，台鐵表示，在事發後多次承諾會給予賠償、後續關懷等，並派出台東站長前往慰問罹難者家屬，也在10月29日與交通部成立關懷服務小組，協助處理善後事宜，除了發放530萬的補償金外，也持續關懷討論協商日期。

但家屬今召開記者會，控訴台鐵局並無給予家屬後續協助，僅是安排家屬住宿等事宜，台鐵提供的所謂「窗口」，也僅是協助家屬訂車票等瑣碎事宜，完全沒有討論到後續理賠問題。且台鐵供稱的530萬賠償金也只有一名家屬收到，其他部分家屬根本「一毛都沒拿到」。

在召開記者會後約半小時，台鐵局終於聯繫家屬，表示將在周五於台東站召開第一次的理賠協商會議。家屬表示，屆時將會看台鐵局的態度決定理賠事宜，另外期望能爭取到蔡英文早已承諾的「專案小組」，協助家屬與台鐵協商。

另外有家屬收到「放棄訴訟權」的同意書，台鐵表示當時是嘉義站要發放530萬補償金，原只需將一領款收據交給家屬簽名，卻不慎將整份文件，包括證明文件、切結書等附上，才造成誤會。那份切結書應是在未來理賠會議協商後，才須簽署的文件，該事件已與家屬溝通完畢，家屬也已領取補償金。

台鐵澄清，目前已有8名罹難家屬領取530萬的補償金，其餘10名罹難者家屬若有意願領取補償金，都可直接向台鐵領取。傷者部分則先分為重傷、非重傷，兩類的醫藥費都由台鐵負責，賠償金則以受傷程度決定。

(中時 )