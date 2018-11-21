普悠瑪家屬抗議跳票 台鐵「火速」開理賠會議

普悠瑪事故已滿月，家屬不滿台鐵態度出面抗議，台鐵火速承諾周五召開理賠會議。（報系資料照）

友善列印
中時

普悠瑪事故今日滿月，死者與傷者家屬不滿台鐵後續不聞不問，總統蔡英文當初承諾成立專案小組也跳票，召開記者會提出抗議。家屬表示，台鐵僅成立一個「中心」，提供家屬訂車票等瑣事，完全沒有負責賠償問題，補償金也僅有1位家屬收到。對此，台鐵局「立刻」表示將在周五（23日）晚上8點，在台東站與家屬召開第一次理賠協商會議。

普悠瑪事故滿月，台鐵表示，在事發後多次承諾會給予賠償、後續關懷等，並派出台東站長前往慰問罹難者家屬，也在10月29日與交通部成立關懷服務小組，協助處理善後事宜，除了發放530萬的補償金外，也持續關懷討論協商日期。

但家屬今召開記者會，控訴台鐵局並無給予家屬後續協助，僅是安排家屬住宿等事宜，台鐵提供的所謂「窗口」，也僅是協助家屬訂車票等瑣碎事宜，完全沒有討論到後續理賠問題。且台鐵供稱的530萬賠償金也只有一名家屬收到，其他部分家屬根本「一毛都沒拿到」。

在召開記者會後約半小時，台鐵局終於聯繫家屬，表示將在周五於台東站召開第一次的理賠協商會議。家屬表示，屆時將會看台鐵局的態度決定理賠事宜，另外期望能爭取到蔡英文早已承諾的「專案小組」，協助家屬與台鐵協商。

另外有家屬收到「放棄訴訟權」的同意書，台鐵表示當時是嘉義站要發放530萬補償金，原只需將一領款收據交給家屬簽名，卻不慎將整份文件，包括證明文件、切結書等附上，才造成誤會。那份切結書應是在未來理賠會議協商後，才須簽署的文件，該事件已與家屬溝通完畢，家屬也已領取補償金。

台鐵澄清，目前已有8名罹難家屬領取530萬的補償金，其餘10名罹難者家屬若有意願領取補償金，都可直接向台鐵領取。傷者部分則先分為重傷、非重傷，兩類的醫藥費都由台鐵負責，賠償金則以受傷程度決定。

(中時 )

世界第一！彰興國中勇奪奧林匹亞… 政務委員唐鳳逛花博 讚花博面面…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。