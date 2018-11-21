政務委員唐鳳逛花博 讚花博面面俱到、有巧思

行政院政務委員唐鳳參觀花博外埔園區大愛環保科技人文館。（王文吉攝）

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唐鳳體驗大愛環保科技人文館內的防刺手套。（王文吉攝）
行政院政務委員唐鳳與大愛環保科技人文館的導覽志工合影。（王文吉攝）

台中花博獲各界好評，入園遊客突破百萬人，行政院政務委員唐鳳21日也前往外埔、后里園區參觀，並穿著聯合國永續發展標誌服裝，響應花博生態、自然、永續理念。他在「樂農館」以電子互動面板調製一杯個人專屬的「鳳」茶，也體驗大愛環保科技人文館防刺手套、太陽能背包等創新環保產品，稱讚花博「面面俱到」、「非常有巧思！」

唐鳳一行人首先抵達外埔園區大愛環保科技人文館，受到台中市副市長張光瑤、運動局副局長方炳坤、外埔園區園長施肇芳等人共同歡迎。唐鳳體驗館內防刺手套、太陽能背包等創新環保產品，稱讚「非常有巧思！」也感謝大愛企業對社會的回饋，政府會持續以社會企業高峰會議等形式，聚集更多能量。

唐鳳一行人也到外埔「好農市集」品嚐蜂蜜檸檬，與攤商熱烈互動。隨後參觀以台灣農業為主軸設計的「樂農館」，唐鳳在館內以電子互動面板調製一杯專屬「鳳」茶，稱讚花博是一場自然與科技結合的盛會。下午則轉往后里森林園區繼續參觀。

「面面俱到，建立起農業與生活的連結，讓食農教育更進步！」唐鳳表示，樂農館與研發團隊、農改等共同展現出大地與生活、教育的關係，目前雖然僅1%的農友使用自然農法，卻帶動了不只1%的教育者永續傳遞下去，將讓台灣的農業更被國際看見。

張光瑤說，外埔園區不斷更新、進步，讓到訪遊客在第二次來的時候都能發現新特色。他歡迎唐委員常到花博各園區參觀，相信每次都會有不同的樂趣！

(中時 )

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