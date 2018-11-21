最美女丑瘦身變女神 李懿性感泳裝大爆表

2018年11月21日 16:04 中時 蕭雅玲

李懿近來在主持工作上備受矚目，身材方面積極瘦身，讓她體脂從28降到23，成效令人驚艷，因此大膽挑戰出道以來最大尺度的拍攝，坦言，「太害羞，真的好露！」上圍32B的李懿，趁著瘦身成果明顯，於日前嘗試拍攝出道以來尺度最大的泳裝照，很少穿暴露衣服的她，安全措施只有NuBra，自認小胸部的她，在拍攝過程中相當不自在，「要是我是『大ㄋㄟㄋㄟ』就算了，但我不是，所以看起來很像沒胸部啊。」未來是否挑戰更大尺度的拍攝？李懿開玩笑說「以後如果隆乳，我就會挑戰更大的尺度。」

瘦身後的她朋友們都以羨慕目光讚嘆，「他們都懷疑我是不是有去做些什麼哈哈哈。」而瘦下來後穿衣服選擇也變多，以前她總刻意買號稱能遮手臂、屁股的衣服，如今肉肉手臂與大腿消失後，已能開心穿上牛仔短褲與貼身裙。

李懿坦言已邁入易胖體質，除了飲食還要搭配每週兩次上健身房做重訓，近期也迷上跳舞機，每次跳完她都會整身爆汗外，飲食方面以青菜與肉類為主，並以五穀飯或紫米飯代替白米飯，飯量減少三分之一，也拒喝含糖飲料，早餐則以蒸蛋與地瓜代替，偶爾再加煎肉片補充蛋白質。而生活作息上秉持早睡早起，「晚上10點就睡了，通常深夜12點前睡，最晚凌晨1點前一定要睡。」

瘦身有成的她工作運也跟著大旺，除了《麻辣天后傳》、《醫師好辣》的助理主持，也接下《懿想天開》及《玩吧》等節目主持。

(中時 )