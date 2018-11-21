林口東勢市場大變身！親子共遊嚐美味、學採買

新北市林口東勢市場透過整體改造，搖身一變童趣市場。（新北市市場處提供）

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中時電子報
／整理報導

傳統市場不一樣！美味一籮筐，親子共遊添溫馨！林口東勢市場大變身，打造新北首座生活教育市場，即日起到12月31日前，到市場消費滿百就有機會抽中55吋液晶電視。另外，即日起到28日止完成報名，就有機會參加市場童趣體驗營，歡迎大小朋友一起到東勢市場採買。

新北市政府副市長葉惠青表示，市府今(107)年針對東勢市場的軟硬體作大規模改造，硬體面除全面改造攤位視覺及陳列外，還將整體市場氛圍打造成生活教育市場，如24節氣的入口意象、菜市Q&A小學堂等更導入環保市場概念，設置「袋袋相傳」專區，提供購物袋或二次利用塑膠袋讓民眾自行索取，呼籲大家一起做環保也輔導攤輔導市場攤商全面安裝電子支付，增加消費便利性。

東勢市場自治會長陳碧珠表示，歡迎大家來東勢市場走走看看，體驗翻新後不同氛圍的傳統市場，即日起至年底推出優惠活動，消費滿百就能獲得摸彩券，雙週抽出加菜金及除濕機等好禮，明年最大獎則是液晶電視！

市場處也將於12月9日及16日辦理2場次「童趣體驗營」活動，透過看見市場、聽見市場、走入市場及品嚐市場，引領更多親子族群認識並體驗市場生活。參加對象為小學1年級至3年級學童及家長，活動報名時間為即日起至28日止，經抽籤後將於30日公布錄取名單。

(中時電子報)

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林口東勢市場氛圍經打造成生活教育市場，如24節氣的入口意象。（新北市市場處提供）

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