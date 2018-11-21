ABL》卸下SBL光環 夢想家雙助教來頭不小

蔡耀勛(左)、賴柏霖昔日都是SBL場上好手，如今變身夢想家助理教練。(黃及人攝)

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中時電子報
／香港報導

千萬別小看寶島夢想家的蔡耀勛(原名柳昇耀)、賴柏霖兩名助理教練，因為兩人都是出身SBL的退役好手，卻在去年毅然接受「黑人」陳建州邀約，成為夢想家教練團重要成員，將過35歲生日的蔡耀勛說：「原本我真的很掙扎！」

因為蔡耀勛不僅是昔日裕隆3連霸成員，更是SBL「13朝元老」，卻在第14季遭逢右膝重傷，去年夏天原本考慮復出，卻因陳建州的電話邀約，讓他在繼續球員生涯，以及早就萌生的教練志向當中「二選一」，最後他選擇了助教。

「退休後改當教練，本來就是我的未來規劃，可是當教練與球員完全不同，教練要看全局，球員則以自己為主，」目前也擔任明道大學教練的蔡耀勛說，「如何協助總教練做好相關細節工作，甚至擔任溝通角色，我還沒法拿捏。」

但在東南亞職籃(ABL)新球季，夢想家改由美籍教頭莫瑞領軍，蔡耀勛強調球隊凝聚力與氣氛完全不同，尤其陣中3名外援練球都變認真，「或因外教比較能跟外援溝通，加上莫瑞重視團隊紀律，我要從他身上學習太多東西了。」

賴柏霖除了是2011年SBL選秀探花，且拿過第11季技術挑戰賽冠軍，更在第10到第12季頗受達欣重用，但在第13季遭達欣釋出，第14季轉戰富邦，逐漸喪失球員舞台，「雖然當時我才27歲，卻感覺再混下去沒有意思了。」

「於是去年接到黑哥邀請，我就當作給自己另一次機會，一次能為自己最熱愛的籃球再次付出的機會，」賴柏霖說，「沒想到上季兼任助教與球員，還在擊敗越南比賽上場，讓我感覺還想打球，畢竟我的不少同梯還在SBL奮戰。」

如今本季專心擔任助教，賴柏霖表示，自己不會受到還想打球心情影響，反而轉成帶領年輕球員成長動力，「我以前就想當教練，但怎樣教導球員，以及跟總教練溝通，我還要跟莫瑞學習，他對小細節的堅持，讓我相當佩服。」

看到蔡耀勛、賴柏霖兩名昔日在SBL場上奔馳的好手，如今變身夢想家場邊的助教，從兩人在訓練和比賽時的認真投入模樣來看，相信他們絕對可以扮演好自己新角色，日後球迷假如看到兩人，可別忘記跟他們說聲，「加油！」

(中時電子報)

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