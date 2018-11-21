黃小琥出道29年 與師弟林俊逸搭檔主持音樂節目

2018年11月21日 16:12 中時 蕭雅玲

「PUB女王」黃小琥獻出主持棒，與美聲王子林俊逸搭檔接下八大《就愛瘋音樂》節目，即將於12月17日第一次進棚錄影，為了主持工作2人還推掉了近10場尾牙、跨年演出邀約，全心投入節目做準備。黃小琥雖身為主持界新手，但她也豪氣表示：「兵來將擋」！被問到是否有向他們請益？她幽默表示：「他們怕我搶飯碗，不會教我啦！」但她強調自己是電視觀眾，從早期鳳飛飛、張小燕到陶晶瑩、黃子佼、羅志祥、曾國城都是她非常欣賞的主持人，除了向他們學習之外，也會保有她自己專屬的個人風格，且這次與師弟林俊逸一起搭檔，林俊逸也有多次的主持經驗，笑說錄影時若自己說錯話，林俊逸還可以幫忙拉回來。

黃小琥這回主持音樂性節目，憑著自己在PUB駐唱20年的經驗，加上演唱會上常常一個人在台上講話，說對她而言一點也不難，但要她訪問來賓可是頭一遭，對此她還做足功課，只要有時間便跟製作單位討論，也跟林俊逸兩人在牌桌上切磋牌技，順便討論主持風格。即將在下個月進棚錄影，黃小琥擔心自己氣場太大，沒有來賓敢來錄影，還幽默說：「沒人來錄影的話，整集自己唱，通告費就我自己賺！」

出道29年第一次接下主持棒，黃小琥表示，除了自己喜歡嚐鮮之外，最大吸引力就是能盡情瘋音樂！「音樂在我的日常生活中是很重要的事情，也是我最拿手的，況且音樂無所不在，平時我們就是用音樂在紀錄我們的人生，所以覺得沒有跨不跨界的問題，一樣是做音樂相關的事情，我非常期待。」

而林俊逸也為了節目，最近密集到KTV瘋音樂做功課，日前，2人合體拍攝宣傳照，林俊逸看到黃小琥穿著耀眼的亮片裝現身，忍不住開玩笑暗指衣服的材質很像舞廳上面的旋轉燈，還斗膽大虧她：「妳平常都在上面轉嗎？，讓黃小琥哭笑不得。

(中時 )