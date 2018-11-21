台北》柯P恩師朱樹勳挺愛徒 被藍綠夾殺因「懷璧其罪」

2018年11月21日 16:19 中時 張潼

台北市長柯文哲恩師、前亞東醫院院長朱樹勳以及20多名醫師今下午開記者會，表態力挺同為醫界出身的柯文哲。柯特別排開掃街行程到場致意，笑說在場都是老師「哪敢講話」；他也盛讚過去在醫界培養很多好習慣，如今帶到台北市政府，而醫學院加土木系占掉一半的局處首長，也讓市政府運作更有效率，「有人想要來市政府上班的，可以考慮看看！」

耳鼻喉科醫師、長年在北投推廣社區醫療的洪德仁以「柯文哲台北市醫師後援會」為名，邀請20多位醫師到場挺柯，除了朱樹勳現身力挺愛徒，還包括台大乳癌名醫張金堅、中華民國基層醫療協會理事長劉家正等人也出席。原本柯安排下午要到八德商圈、光華商場掃街，特地撥出空檔到場參加，更直接換上白袍。

朱樹勳替愛徒抱不平說，目前柯文哲被藍綠夾擊，引用春秋時期的故事，就是「匹夫無罪，懷璧其罪」，由於柯文哲粉絲太多、支持度太高，才會讓大家都想辦法讓他的支持度下降，其實柯很認真在做事。不過他也認為，以柯的聰明、創新、敢於面對挑戰，一定會連任。

柯則在一開始致詞時就笑說，醫界很注重倫理，看到前輩、老師在這裡，實在不敢造次。他接著表示，其實自己當台北市長，只是把醫界好習慣帶進政界，例如一開始大家都覺得每周一到周五早上7點半開晨會是天方夜譚，但在醫院每天早上也有會議，司空見慣了，「醫界還是比較吃苦耐勞！」

接著柯文哲也盛讚醫界人士吃苦耐勞、不分藍綠都會醫治，而且反省改進快，尤其「以證據為基礎的醫學」，是政界很難做到的，台灣話就叫在「話唬爛」。柯還細數自己任內的政績，例如台北燈節、世大運勇於創新等。

他強調，講究科學證據、按照科學、喜歡研究創新、對人很關心「比較有良心」等，這些都是醫界好習慣，而北市府一級首長醫學院與土木系出身比例很高，所以市府效率也越來越高，有什麼事也習慣開晨會拿出來討論，「有人想要來市政府上班的，可以考慮看看！」

(中時 )