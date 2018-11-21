「夢想嘉年華」市集登松菸！LIVE音樂吧、DIY耶誕老公公

2018年11月21日 16:17 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

叮叮噹！叮叮噹！再過一個多月就是大小朋友最喜歡的耶誕節了！雖然台灣不見得會下雪，然耶誕市集、各式美味、交換禮物的氣氛還是很濃！計畫好去哪度佳節呢？誠品生活expo 11/30起在松菸文創廣場舉辦歷來規模最大的【肖年頭家夢想嘉年華】，「百攤創意市集」來掏寶。此外，現場還有「百人手作工坊」、「LIVE!音樂吧」等三大專區，邀您發揮創意製作耶誕小物，聽著膾炙人口的經典歌曲，享受浪漫週末。

誠品生活expo｜肖年頭家夢想嘉年華｜Hulumao｜呼嚕貓咪鑽石床。（誠品提供）

多達百攤的創意市集商品琳瑯滿目， expo為您精選6大必逛重點主題！愛好挖寶必蒐的【風格生活選物】，錄音帶名片盒重現70年代卡帶元素，嚴選高端歐式家具胡桃木手工製成，背面還可客製專屬刻印姓名。

LIVE!音樂吧｜日籍歌手愛紗、美聲歌手林育群(小胖)等8位歌手live演出。（誠品提供）

標榜精湛工法的【工藝職人配件】主題，「Pickers 古董設計」擅長以前衛Steampunk蒸汽龐克藝術風格重新改造古董鐘錶，打造獨一無二的飾品。「森李sunli」定期去日本挑選獨有的特色花布，手工縫紉限量復古包款。

此外，耶誕禮物也別忘了家中「毛小孩」！精選貓貓狗狗設計用品運用牛皮瓦楞紙質設計一系列可摺疊的鑽石床、貓咪小屋，輕鬆DIY。另外還有增添空間氛圍的【居家時尚設計】、兼具時尚及環保的【綠色設計好物】、在地天然食材的【台灣小農天然食】等主題選品，逾百攤頭家讓您逛得超級過癮！

除了松菸店手作體驗，現場還有15種戶外手作工坊，可近距離體驗設計師的創作過程。提早迎接聖誕節，推出聖誕老人、麋鹿皮件零錢包手作課程，送禮送到心坎裡；無毒、水性的可剝式指甲油，以天然顏料調製的繽紛色彩，讓媽咪寶貝變身指甲彩繪師，DIY米奇彩繪；傳統製香體驗及香椎捏塑教學，加添生活樂趣。微涼的季節，下週末快來松菸文創廣場逛一逛吧！

肖年頭家夢想嘉年華｜小滿穀雨｜。（誠品提供）

夢想嘉年華

時間：11/30(五)－12/1(六) 11:00－20:00／12/2(日) 11:00－18:00

地點：松菸文創廣場

(中時電子報)