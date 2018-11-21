林右昌號召里長成立後援會　謝立功酸極權

林右昌、謝立功今分別前往信義區掃街拜票，民眾熱情支持。（李怡萱攝）

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謝立功批林右昌極權。（李怡萱攝）

基隆市長林右昌20日成立里長後援會，基隆市9成里長都受邀出席，國民黨市長候選人謝立功對此不以為然，狠酸「這在集權國家才會出現的狀況，林右昌又創了一項記錄！」里長參加後援會，被林列為必修課，並且規定還要點名，謝立功並說，他和許多里長都有多次接觸，許多里長都是出於無奈，不得不表態，但票會投給謝立功。

林右昌里長後援會20日成立，林右昌表示，「里長就是里內的市長」，基隆總共有157個里，昨天接受聘書的共有142位，現場有多位國民黨籍里長，不分黨派前來力挺，「這是歷史空前紀錄，我相信也是絕後，證明過去3年多來，努力的方向是沒有錯的！」

謝立功昨下午1點半前往信義區拜票，對於林右昌大動作成立後援會，他狠酸「林右昌又創一個記錄，9成支持率只有在極權共產國家才會出現的狀況！」根據他的瞭解，出席的很多里長都很無奈，就像學校有必修和選修課，林右昌把這門課列為必修課，「還點名，里長不去怕被當掉」，他能理解里長的無奈。

「連國民黨的里長都不挺謝力功，太離譜！」林右昌昨同一時段也前往信義區掃街，但雙方車隊「王不見王」。林右昌說，謝立功叫不出9成里長的名字，非常不認真、不用功。至於被指控點名一事，他質疑「何德何能叫大家來點名？」，市府這4年支持里內建設，各區里長才會自願出席。

此外，謝立功身為國民黨推出的候選人，但國民黨籍的里長卻不願挺他，甚至還有人抱怨「從謝旁邊走過去，卻不知道誰是誰」，實在很離譜。

(中時 )

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