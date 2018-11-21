她有東奧門票 反正名公投拒當體育難民

東奧正名公投將在24日進行，有正方聲音認為，即使因公投通過導致中華奧會遭到停權，我國運動員仍可以獨立運動員或難民隊的身分參賽，權益不受影響。即便如此，目前唯一拿到東奧參賽資格的射擊女將田家榛也拒當「難民」，呼籲民眾投下反對票。
「我今年拿到東京奧運的參賽資格，非常希望2020年能為台灣、中華台北隊取得榮耀，也希望你們投下反對的一票，不要讓我們失去了我們『應有』的舞台。」田家榛說。
前體委會主委楊忠和日前至宜蘭宣傳東奧正名公投時，曾表達「政府可以解散奧會」、「政府會力挺選手以獨立運動員身分出賽」的看法。前奧運鉛球選手張銘煌21日則駁斥說，不論是以獨立運動員或難民隊身分出賽，前提都要取得奧運參賽資格，若失去會籍無法參加資格賽，要如何前進奧運？
科威特軍人阿迪哈尼（Fehaid Al-Deehani），雖然國家奧會因政治干預遭到停權，仍以獨立運動員身分在2016里約奧運奪金，也是已先取得參賽資格。台灣運動員到目前為止，只有田家榛已經拿到東京奧運門票，但很顯然的，她也不要以難民或獨立運動員的身分參加。
現年34歲的田家榛在今年1月當了媽媽，產後努力回到賽場，9月雅加達亞運結束不到1周，她就在南韓昌源射擊世錦賽女子25公尺運動手槍射下第4名，拿到東京奧運門票。
根據洛桑協議，我國以「中華台北」為隊名參加國際賽，對運動員來說，或許不是最好的方式，但更沒有人想當難民，射擊女將林怡君點出，洛桑協議就是保障我國運動員表演舞台的保護傘，射箭女將雷千瑩則說：「我們簽訂了洛桑協議，遵守這些規則，並不表示我們不愛我們的國家、不愛台灣，我們只希望有舞台證明給世界看！」
(中時電子報)