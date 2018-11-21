她有東奧門票 反正名公投拒當體育難民

2018年11月21日 16:38 中時電子報 李弘斌 ／台北報導 ／台北報導

目前唯一取得奧運參賽門票的射擊女將田家榛在記者會反對東奧正名公投。（田家榛於8:30發言）

東奧正名公投將在24日進行，有正方聲音認為，即使因公投通過導致中華奧會遭到停權，我國運動員仍可以獨立運動員或難民隊的身分參賽，權益不受影響。即便如此，目前唯一拿到東奧參賽資格的射擊女將田家榛也拒當「難民」，呼籲民眾投下反對票。

「我今年拿到東京奧運的參賽資格，非常希望2020年能為台灣、中華台北隊取得榮耀，也希望你們投下反對的一票，不要讓我們失去了我們『應有』的舞台。」田家榛說。

前體委會主委楊忠和日前至宜蘭宣傳東奧正名公投時，曾表達「政府可以解散奧會」、「政府會力挺選手以獨立運動員身分出賽」的看法。前奧運鉛球選手張銘煌21日則駁斥說，不論是以獨立運動員或難民隊身分出賽，前提都要取得奧運參賽資格，若失去會籍無法參加資格賽，要如何前進奧運？

科威特軍人阿迪哈尼（Fehaid Al-Deehani），雖然國家奧會因政治干預遭到停權，仍以獨立運動員身分在2016里約奧運奪金，也是已先取得參賽資格。台灣運動員到目前為止，只有田家榛已經拿到東京奧運門票，但很顯然的，她也不要以難民或獨立運動員的身分參加。

現年34歲的田家榛在今年1月當了媽媽，產後努力回到賽場，9月雅加達亞運結束不到1周，她就在南韓昌源射擊世錦賽女子25公尺運動手槍射下第4名，拿到東京奧運門票。

根據洛桑協議，我國以「中華台北」為隊名參加國際賽，對運動員來說，或許不是最好的方式，但更沒有人想當難民，射擊女將林怡君點出，洛桑協議就是保障我國運動員表演舞台的保護傘，射箭女將雷千瑩則說：「我們簽訂了洛桑協議，遵守這些規則，並不表示我們不愛我們的國家、不愛台灣，我們只希望有舞台證明給世界看！」

(中時電子報)