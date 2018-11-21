印15億美元防空武器大單 俄拿下

2018年11月21日 17:01 中時電子報 馮英志

印度官方公布，15億美元的極短程防空導彈系統招標案，最終由俄羅斯國防出口公司（Rosoboronexport）奪下大單。

根據防衛新聞（defense news）報導，歐洲的瑞典紳寶（Saab）和歐洲導彈集團（MBDA）也一同參與標案，而印度軍方最終選擇出價最低的俄製「針-S」式便攜式防空導彈（Igla-S system）得標。

Igla-S試射

事實上，今年5月其他兩家競爭廠商曾向印度軍方指控，俄方曾兩度未能通過初步技術檢測，根據採購準則是不得進入最終競標。但直至本月印度國防部駁回此類指責，並表示俄羅斯完全符合競爭規則並未違反任何競標程序。

此次合約預計將經過多回合價格談判與義務確立後，將於明年正式簽訂。一名印度軍官表示，本次採購將用印度盧比支付款項，故不受美國《以制裁反擊美國敵人法案》（CAATSA）對俄羅斯制裁影響。

事實上，印度軍方早於2010年提出極短程防空導彈系統限制性招標案，當時除俄羅斯國防出口公司之外，瑞典紳寶、以色列國營企業拉費爾（Rafael）先進防衛系統公司、美國雷神（Raytheon）、歐洲導彈集團以及泰雷斯（Thales）、韓國LIG Nex1公司也都參與投標。但泰雷斯與LIG Nex1並未通過技術評估。經過2012年的技術評估後，最終選擇MBDA、俄羅斯國防出口公司，以及瑞典紳寶進行試驗。

新的採購案中，印度希望用重量輕於25公斤，且具有射後不理的便攜帶式防空導彈系統，汰換逐漸老化的俄製「針-M」防空系統。印度軍方要求新導彈系統應有晝夜打擊能力，其有效射程為6公里，作戰高度超過3000米。採購計畫中，共尋求採購5175枚導彈和相關設備。相關設備則包括發射器，感測器，熱成像瞄準具和指揮與控制單元。

新的極短程防空導彈系統可部署於各類地形，包括高海拔地區，平原，沙漠地區，沿海地區和海上。此系統將整合主動或被動感測器，以便安裝在如輕型車輛等各種平臺上。這些系統還將具有專用的命令控制通訊系統（C3）單元，利於處理和打擊如無人駕駛飛行器和直升機等空中目標。

根據俄羅斯衛星通訊社（Sputnik）報導，除戰術技術性能之外，印方有豐富的「針」式系統操作經驗，是俄羅斯得標關鍵。印度軍方先前已採購「箭-2M」和「針」式系統，對俄羅斯便攜帶式防空導彈系統操作非常熟悉，新購系統將融入已經調整好的體系，不須大幅調整印度防空系統。

(中時電子報)