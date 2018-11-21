大葉大學年省近500萬電費 奪節能標竿銀獎

大葉大學圖書館裝設有智慧照照系統，減少能源浪費。（大葉大學提供）

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大葉大學總務長莊基仁（右）接受經濟部次長曾文生（左）頒獎。（大葉大學提供）

彰化縣大葉大學累積多年省電技術在106年度共節省用電169.2萬度、節省電費達489萬元，減少的937公噸二氧化碳排放量更相當於2.4座大安森林公園全年的碳吸附量，傑出的表現在21日獲得經濟部頒發107年「節能標竿銀獎」。

代表領獎、同時也是負責節能推動工作的總務長莊基仁表示，大葉大學學生上萬人，學校全年電費支出4300多萬元，去年省下489萬元，能源節約率高達11.3％，在參加經濟部節能評選的所有學校及政府機關中最高，也是唯一獲頒獎表揚的綜合大學。

大葉大學在106年所投入的節能努力，莊基仁說，校內近年來陸續投資約新台幣1500萬元建置多項高科技節能設施，包括開發電能管理系統有效減少電力浪費；圖書館大樓設置了智慧人因LED照明系統，自動調整照明亮度及色度至使用者最舒適的狀態；書庫區自動感應LED照明系統； 此外，還全面性更換LED省電燈具、太陽能供電系統、高效率冷氣冰水主機、設置高效率太陽能熱泵主機及監控系統。

他說，這些節能投資雖然規模不小，但就以106年的省電成果來看，約3年就可以全額回收，經濟效益快速且龐大。

莊基仁指出，大葉大學以建構「永續綠色大學」為願景，自創校起就積極利用綠色科技、節能減碳及嶄新的環保技術，致力於水、電、廢棄物的減量、校園綠美化及環境教育推廣，努力成果屢受各界肯定，而秉持教育機構的社會責任，未來也非常願意將這些技術與經驗和各級學校及社會交流分享。

(中時 )

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