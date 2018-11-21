高雄》韓國瑜再被指北大畢業生 她：抹紅的程度到底要多深？

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旺報

日前基進黨宣稱拿出文件，指國民黨高雄市長候選人韓國瑜名列「北大2009年博士畢業生名單」，但韓國瑜則稱，在北大「兼讀一段時間，沒有拿到文憑」。對此韓陣營發言人、立委許淑華21日接受《旺報》採訪時表示，韓主委已說明清楚、沒有隱藏，更指不該再對韓國瑜「抹紅」，並呼籲高雄選民「這次絕對要用經濟牌打贏意識形態牌！」

許淑華指出，先前韓國瑜已經解釋過，有在北大唸過書，但沒拿到文憑。她認為，某些政黨人士這時「冷飯重炒」，是在蹭「韓流」的熱度，還要求韓要跟北大提告才能自清，但提不提告的權利是在自己，且鄭弘儀先前批評韓國瑜的事情，後來韓國瑜也沒有提告，「我們不會因為某些人、某些黨要求我們做就隨之起舞」。

許淑華強調，韓國瑜對這些事情都已清楚說明、沒有任何隱藏，再去附和別人要求，毫無意義。

許淑華更無奈表示，這次選舉中，對韓國瑜「抹紅的程度到底要到多深？」，還有政黨挑動意識形態、操作仇中議題，她呼籲高雄選民，「這次絕對要用經濟牌打贏意識形態牌！」

許淑華指出，許多對韓國瑜的抹紅的指控嚴重不實，她也反問：「難道台生去唸書，就是受中共栽培成為接班人嗎？有不少民意代表曾去大陸唸書，難道這樣就要說是被收買？」她認為這種說法「太貶低台灣人智慧和水準」。

另外有韓陣營人士向《旺報》表示，韓國瑜唸過政大東亞所，研究大陸問題，曾赴大陸進一步唸書深造完全合情合理，但韓主委並沒有拿到博士學位。

先前韓國瑜妻子李佳芬也對媒體稱，韓國瑜去北大唸書是立委卸任以後，並對網傳流言表示：「難道中共培養接班人會培養那麼長嗎？（離開政壇）都17年，悶在底下，都快溺水了！」認為沒必要做這樣的不實指控。

(旺報 )

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