趙嘉寶通緝後與邱太三餐敘？法務部：趙當時不是通緝犯

2018年11月21日 16:56 中時 陳志賢

被稱為陳菊「愛將」的高市府前專委趙嘉寶，涉貪遭通緝仍在趴趴走，引發各界關切，立委今質詢法務部長蔡清祥，指趙遭通緝還在臉書上貼出自己與陳菊、前法務部長邱太三等綠營要員見面的照片，蔡清祥下午表示，趙2015年6月遭通緝，但趙PO邱照片是2015年2月，當時趙尚未遭通緝，且邱也還未上任部長，因此邱不知趙被通緝。

蔡清祥強調，目前權責機關已經積極追緝趙，也呼籲民眾只要一發現趙行蹤，就立刻通知檢察官及司法警察緝捕。

立委許毓仁今早質詢蔡清祥，指趙嘉寶因涉嫌在世運招標上收受廠商賄賂，2014年7月17日因貪汙罪判刑11年定讞，但趙不但未到案，他還在臉書上貼出自己與總統府祕書長陳菊、邱太三、立委趙天麟等人見面聚餐的照片。蔡清祥回應，「他們有可能不曉得他是通緝犯。」

對此，蔡清祥下午進一步說明，指趙嘉寶是2015年6月26日遭通緝，而趙PO出與邱太三照片是2015年2月11日，而邱太三是2016年5月20日上任法務部長，因此依據PO出邱太三照片的日期，趙確實還未被通緝，不是通緝犯，因此邱太三可能不知道趙是通緝犯。

蔡清祥強調，目前權責機關已組專案小組，全力追緝趙到案，也呼籲民眾提供線索，協助檢警追捕。

(中時 )