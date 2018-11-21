媒體遭申訴選舉「篇幅失衡」NCC送中選會處理

2018年11月21日 16:46 中時 黃有容

NCC表示，接到民眾申訴中天、TVBS在14日早上8點至16點，選舉報導「比例失衡」，將彙整申訴內容和側錄帶等資料，一併移交給中選會，是否有不公平、不平衡報導的事實，將由中選會判斷。另外，TVBS下架AIT主席專訪事件，NCC指出，不會去介入要不要復播。

NCC今（21）日指出，在11月14、15日分別接到3件民眾申訴案，內容分別指稱中天、TVBS兩家媒體，在14日早上8時至14時，以及15時到16時之間，播送內容對於選舉有明顯偏頗、篇幅失衡問題。不過NCC並未說明，民眾申訴的「篇幅失衡」是指哪一位特定候選人的比例較多，或哪一位比例過少。

NCC副主委翁柏宗表示，依據《選罷法》第49條「廣播電視事業從事選舉相關議題的論政、新聞報導或邀請候選人參加節目，應公正、公平處理，不得無正當理由差別待遇」，將立即彙整好相關資料，移送給中選會來處理。根據《選罷法》，廣播電視事業違反第49條規定，可處20萬元以上200萬元以下罰鍰。

翁柏宗強調，NCC自成立以來，就很關注選舉報導，也曾找業者來提醒，每次重大選舉都會請業者注意；不過，《衛廣法》中的相關規範，並沒有相對應的罰則，因此只能一直呼籲廣電媒體都要自律，遵守廣電三法和《選罷法》規定。

翁柏宗表示，只要民眾向NCC提出申訴，就會依據行政協助立場提供側錄帶，並送到中選會，民眾申訴內容是不是事實，也要由中選會來認定，而非NCC。如果沒有民眾申訴，則不會主動將任何媒體側錄帶移送中選會。

另外，美國在台協會（AIT）主席莫健接受TVBS專訪談論台灣選舉影片遭TVBS下架一案，NCC表示「不會去介入要不要復播」，但已要求媒體說明內控機制的決策內容。

(中時 )