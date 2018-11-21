台大法律系最強田徑素人 撰文盼東奧正名別扼殺運動員未來

2018年11月21日 16:43 中時電子報 黃邱倫

曾在2015年全國大專運動會男子田徑800公尺改寫大會紀錄的台大法律系最強素人陳宣任，今天凌晨在個人臉書上寫了一篇感人肺腑的文章，期盼國人在「東奧正名」公投議題上投下反對票，別扼殺了運動員的未來希望。

致敬各位曾經奮鬥、以及正在奮鬥的台灣運動員們

這些日子，你們充滿無奈，卻只能忍耐。

你們從小沒有寒暑假，你們除夕的白天練習完才能去和家人團圓，初二初三大家開始走春了，你們卻又要回到崗位上繼續咬緊牙關。

政府不時出包，沒辦法扮演你們最大的後盾，你們忍著，國家告訴你相忍為國。

每次你們披著國家隊的戰袍出征，卻必須肩負國人的夢想和謾罵，因為大家的國球叫做贏球；

曾經，你們為了兼顧訓練和經濟問題，難以全心全意投入訓練和比賽，不時感心疲。

時至今日，除了原有的壓力，現在大家告訴你們政治體育本是一家，你們有責任肩負這樣的風險和壓力。沒有聽錯，別人的夢想可以純粹是為了夢想，純粹是專注想把一件事情做好，但你們不行。

現在他們上了賭場卻不帶自己的籌碼，因為籌碼正是你們的夢想。他們不說明「正名」這件事，為什麼非得靠體育人優先來完成？為什麼其他國際政經組織沒看到有人這麼直接跳出來要公投要正名，你們卻要當第一？

他們告訴你這樣的風險不大，因為照國際的規章，情況再怎麼差你們還是會有參賽權，卻不正視如果國際情勢都是按牌理出牌，為什麼今年連台灣是主辦國的東亞青都可以瞬間喪失主辦權？與會的會員國除了日本棄權和我們自己一票反對外，其他國家全部附和中國取消台灣的主辦權；他們無視如果國際局勢都是按規矩來，那他們為什麼不用更直接了當的方式、在更充滿政治色彩的國際組織「依規定」告訴大家我們就是叫台灣？何必這麼迂迴把腦筋動到你們身上？國名不改，然後一相情願要體育選手概括承受這個擔子，又是什麼意思？

他們說曾經有別的選手也不是代表國家出賽，但他們不說這些選手背後有沒有中國打壓，更不說這些特例的背景跟台灣有沒有一丁點相似。

他們說你太過自私，他們說你們誇大其辭，卻不問冒這險如果失敗了，他們要付出什麼代價？而又有誰能保證你們的參賽權絕對不會被剝奪？更不問正名成功的機率與你們可能面臨的犧牲，是否合理？

他自己在奧運穿金戴銀，卻在功成身退後帶著另外一群人，假民主之名，把你們的夢想一步步往懸崖推。如果最後沒掉下去，他們事後諸葛笑你神經，只為了自己不顧大局；假若失敗了，你們，就是這麼純粹想要專注想要發光發熱的你們，可能這輩子就此與生涯最高的夢想就此絕緣。

而他們拍一拍屁股，繼續過自己的生活，彷彿這件事情沒發生過一樣。

我相信，你們之中應該沒有人會不願意代表台灣隊出賽。

但是你們只是不希望，在這樣的險境下把這頂帽子強加在在你們身上

因為你們和大多數的人一樣，沒有什麼不同，就是有個夢想，唯一不同的就是這個夢想叫做體育。

我不禁為你們吶喊

倒底是憑什麼，可以藉由選票，使他人可能與此生致力的夢想就此絕緣？

如果今天別人發起一個公投，可能讓你妳這輩子再努力也沒有機會接近夢想一步，你妳生不生氣？

古代的民族英雄，灑自己的熱血、拋自己的頭顱。

難不成今日的民族主義，只能慷他人之慨，自己全然不必付出實質代價，卻將運動員的權益任人魚肉？

敬愛的台灣運動員們，你們的夢想多麼簡單而卑微阿，年復一年頂著風雨訓練、獨自面對受傷的苦楚、扛下國人的期待甚至是謾罵，時至今日，你們甚至是要為了台灣的政治問題賭上夢想，敬愛的各位運動鬥士們，我想你們才是台灣人心中「最軟的一塊」

完全沒有辦法想像，已經在世大運嶄露風采的小將們，正將準備高飛之際卻可能永遠的失去天空。一個運動員的生命究竟又能遇上幾回奧運？他們，要如何再重重摔落後，重拾球棒、球鞋，說服自己再次踏上運動場，卻可能只能在島上落寞的結束剩下的運動生涯。

假若這一天真的到來，你妳是否是扼殺這些夢想的一分子？

我不願意，更不忍心。

如果，你也同意，身為人，有自由作夢、勇敢逐夢而不被政治過分干預的權利。

公投第十三案，請你一同投下「反對票」，謝謝

(中時電子報)