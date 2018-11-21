15公分長短腳蒙古男孩骨折 跋涉四千公里來台醫治

2018年11月21日 17:01 中時 鄭郁蓁

阿莫的腳目前以客製化石膏固定，上頭還有台灣的裝飾，再過三個月復原齊後就能走路了。鄭郁蓁攝影

蒙古的九歲男童阿莫，出生四個月不小心跌落，造成骨折後，竟然就再也沒癒合，歷經四次手術仍無法痊癒，還造成15公分差的長短腳，直到三軍總醫院在蒙古的義診，才發現原來阿莫罹患只有25萬分之1的罕見先天性「脛骨假性關節症」。父子十月時跋涉四千公里來台治療，看到兒子骨頭終於癒合，阿莫爸爸笑說「好像在做夢，也希望兒子就像其他蒙古孩子一樣，在草原奔跑。」

三總參與員榮醫療體系的國際醫療平台，每年都會前往蒙古烏蘭巴托市義診，歷經多年在當地求助無望的阿莫爸爸，得知消息後，跋涉近70公里，深夜到醫療團下榻的飯店請求協助，希望給阿莫一雙健全的雙腳。

阿莫的爸爸說，阿莫四個月大時不慎摔落，右腿小骨(包含脛骨、腓骨)骨折，由當地醫師以木板固定，5個月過後發現癒合不良，在當地醫療院所進行鋼釘植入手術治療卻引發感染影響生長，造成左右腳相差15公分，即使陸續接受過四次手術，也無法癒合。

三總考量阿莫的家庭經濟情況，決定提供阿莫無償醫療服務，今日舉辦手術成果發表，宣布已成功完成第一階段手術。

三軍總醫院骨科部小兒骨科醫師王誌謙表示，脛骨假關節症是一種罕見的先天性疾病，發生率約25萬分之1，多發生在年幼孩童，主要是因為骨膜中的「破骨細胞」太活躍，不骨折就沒事，一旦骨折就難以癒合，導致反覆骨折，在台灣1年不到1例；在蒙古國則約4到5年才有1例，而至今為何破骨細胞會過度活躍原因仍不明。

阿莫就是典型例子，一開始當地醫師誤認為外傷性骨折，使用常規的骨折固定方式治療，結果反而因為未能癒合，再次骨折，當地前後4次手術都失敗，造成長短腳，踝關節僵硬和足部畸形。

王誌謙表示，醫療團隊這次手術首要先讓骨折癒合，先替阿莫注射抑制破骨細胞活性的雙磷酸鹽，再利用3D列印技術列印出1：1骨頭模型，並利用伸縮髓內釘合併鈦合金鋼板來固定骨折的位置，可以再骨折癒合同時，保留生長板功能。

三軍總醫院指出，隨著阿莫生長板會持續長高，每年都要回台更換伸縮鋼板，直至18左右，約還要接受4到5次手術，每次手術都要近百萬，費用全由三總負擔。

直到五歲前，阿莫到哪都由爸爸背著走，對於孩子不能像其他蒙古孩童一樣騎馬、奔跑，一直都感到很愧疚，阿莫爸爸說，這次看到兒子骨頭終於癒合「好像做夢」，而他最大的心願就是有朝一日看到孩子在草原奔跑。

阿莫也靦腆的說，治療好了想和好朋友比賽跑步，以前曾立志想當修理飛機的工程師，但有了這次來台灣治療的經驗，讓他改變志向，希望長大以後能成為一名醫師。

(中時 )