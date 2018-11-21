花蓮》抓緊選前黃金72小時 徐榛蔚啟動「勝利衝刺Ａ計畫」

2018年11月21日 17:04 中時 范振和

「花蓮人開講」廣場是「花蓮團結之夜」最佳舞台。（范振和攝）

國民黨花蓮縣黨部與徐榛蔚團隊，啟動選前決戰黃金72小時「A計畫」，21日清晨6點，縣長候選人徐榛蔚再度領航「榛心蔚花蓮」車隊南下掃街，22日、23日將推出2場大型壓軸造勢活動，企盼大家團結揮出「五合一全壘打！」

徐榛蔚連日來徒步踏遍13鄉鎮市拜票，光是昨天一整天下來，就徒步走了13小時、28.3公里，隨行秘書的計步器顯示3萬8800多步，大家愈走士氣愈高昂，尤其，看到男女老幼上前來爭相握手、加油或擁抱鼓勵，徐榛蔚說，再累都值得。

決戰黃金72小時「A計畫」除了縣黨部律師團啟動「抓鬼除弊計畫」，以及今天的車隊拜票外，就是明、後2天再接續北上吉安、新城、秀林及花蓮市掃街，做最後衝刺。

另2場造勢活動是，22日晚上6時30分起，「愛護國家、守護花蓮」全民團結大遊行，由花蓮縣黨部主辦，在六期重劃區集結出發，徒步繞行花蓮市金三角商圈等地，屆時會出現巨幅青天白日滿地紅國旗，黨旗、戰旗也會營造旗海盛況。

而23日晚上7時，定調為「花蓮團結之夜」，徐榛蔚將帶著「五合一」所有候選人一起向選民訴求衝剌三部曲「拉票、催票與投票」，闡述對花蓮的願景，與花蓮鄉親攜手迎向勝利。

選前團結之夜選在縣黨部「花蓮人開講」廣場舉辦，有特別意義。自10月25日臺灣光復節開辦以來，每天都有不同主題之夜，凝結花蓮各行各業及各社團向心力，各界代表輪番登台力挺徐榛蔚，場面熱絡，國民黨花蓮縣黨部主委鄒永宏與徐榛蔚陣營發言人張逸華深信，「花蓮團結之夜」將是「花蓮人開講」最完美的一次團結演出。

(中時 )