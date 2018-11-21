中進中出再下一城 柬埔寨金邊首航台中

2018年11月21日 17:03 中時 王文吉

台中市觀光旅遊局長陳盛山（左）歡迎金邊首航遊客蒞臨台中。（王文吉攝）

柬埔寨航空開闢金邊直飛台中，1年可望替中台灣帶來近2萬名柬埔寨遊客。（王文吉攝）

「中進中出」再開航線！繼花博開幕日「台中-曼谷」直飛定期航線開航，柬埔寨航空21日也開航金邊直飛台中航線。台中市府4年來成功開拓日本東京、韓國首爾、越南河內、泰國曼谷、柬埔寨金邊等5國首都機場定期直飛航線，引進越捷、泰越捷、虎航、德威等4家廉價航空，新增20個航點，亞洲首都航網漸趨完整。

柬埔寨航空21日首航滿載150名遊客於下午4時55分飛抵臺中，台中市觀光旅遊局長陳盛山、台中航空站主任張瑞澍及旅行業界到空橋熱情歡迎首航貴賓，致贈花博伴手及東勢甜柿等迎賓好禮。觀旅局預估，此航線1年將替中台灣帶來近2萬名柬埔寨遊客，預期可望為台中與中台灣帶進另一波新南向觀光消費商機。

搭乘首航班機抵台的陳姓台商說，從台中進出，不需要舟車勞頓，再北上桃園機場搭機，省下時間成本。觀光界與企業界也一致看好金邊直飛台中航班營運表現，相信此航線投入可以有效提升中臺灣國際旅遊遊程操作效率，縮短台商往返兩地的航程時間。

陳盛山分析，柬埔寨台商會403家會員在柬國總投資額有6億美元，台中及中台灣的企業界即佔近一半比例；加上柬埔寨首都金邊230萬人口與中台灣合計近千萬人口基數，為兩地觀光與商務航運市場奠定堅實的基礎。

陳盛山表示，台中國際機場國際航班自2015年的每周70多班提升至115班，國際旅客成長23萬人次。香港每天8班以上，東京天天飛，首爾每周6班，曼谷1周5班，金邊1周2班，越南胡志明與河內每周23班，綿密多航班的國際航網，大幅提升中台灣國際觀光旅遊的便利性。

(中時 )