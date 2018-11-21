中進中出再下一城 柬埔寨金邊首航台中

柬埔寨航空開航金邊直飛台中航線，首航班機21日下午降落台中機場。（王文吉攝）

友善列印
中時
台中市觀光旅遊局長陳盛山（左）歡迎金邊首航遊客蒞臨台中。（王文吉攝）
柬埔寨航空開闢金邊直飛台中，1年可望替中台灣帶來近2萬名柬埔寨遊客。（王文吉攝）

「中進中出」再開航線！繼花博開幕日「台中-曼谷」直飛定期航線開航，柬埔寨航空21日也開航金邊直飛台中航線。台中市府4年來成功開拓日本東京、韓國首爾、越南河內、泰國曼谷、柬埔寨金邊等5國首都機場定期直飛航線，引進越捷、泰越捷、虎航、德威等4家廉價航空，新增20個航點，亞洲首都航網漸趨完整。

柬埔寨航空21日首航滿載150名遊客於下午4時55分飛抵臺中，台中市觀光旅遊局長陳盛山、台中航空站主任張瑞澍及旅行業界到空橋熱情歡迎首航貴賓，致贈花博伴手及東勢甜柿等迎賓好禮。觀旅局預估，此航線1年將替中台灣帶來近2萬名柬埔寨遊客，預期可望為台中與中台灣帶進另一波新南向觀光消費商機。

搭乘首航班機抵台的陳姓台商說，從台中進出，不需要舟車勞頓，再北上桃園機場搭機，省下時間成本。觀光界與企業界也一致看好金邊直飛台中航班營運表現，相信此航線投入可以有效提升中臺灣國際旅遊遊程操作效率，縮短台商往返兩地的航程時間。

陳盛山分析，柬埔寨台商會403家會員在柬國總投資額有6億美元，台中及中台灣的企業界即佔近一半比例；加上柬埔寨首都金邊230萬人口與中台灣合計近千萬人口基數，為兩地觀光與商務航運市場奠定堅實的基礎。

陳盛山表示，台中國際機場國際航班自2015年的每周70多班提升至115班，國際旅客成長23萬人次。香港每天8班以上，東京天天飛，首爾每周6班，曼谷1周5班，金邊1周2班，越南胡志明與河內每周23班，綿密多航班的國際航網，大幅提升中台灣國際觀光旅遊的便利性。

(中時 )

「夢想嘉年華」市集登松菸！LIVE… 韓國京畿道任遨遊拍照打卡 贈20…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。