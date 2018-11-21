台南官田區東西庄社區活動中心施工影響投票權？ 區公所：當天正常投票

台南市官田區東西庄社區活動中心近日進行防震補強工程，不過距離大選投票日將近，地方擔憂活動中心施工，恐怕影響居民投票權益；官田區公所澄清，24日投開票日當天照常使用活動中心投票，不會影響民眾投票權益。（李其樺攝）

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台南市官田區東西庄社區活動中心近日進行防震補強工程，不過距離大選投票日將近，地方擔憂活動中心施工，恐怕影響居民投票權益；官田區公所澄清，24日投開票日當天照常使用活動中心投票，不會影響民眾投票權益。（李其樺攝）

台南市官田區東西庄社區活動中心近日進行防震補強工程，不過距離大選投票日將近，地方擔憂活動中心施工，恐怕影響居民投票權益；官田區公所澄清，24日投開票日當天照常使用活動中心投票，不會影響民眾投票權益。

官田區東庄里和西庄里合併為東西庄里，平時兩里就共用同一座社區活動中心。今年10月初官田區公所將活動中心對外招標，進行耐震補強工程，預計今年底完工。

不過由於11月24日大選投開票日將近，但是東西庄里除了活動中心，缺乏其他適當公共空間，因此面臨投開票所要設在何處的問題。

據悉官田區公所原擬搭露天棚架充當臨時投開票所，消息傳出引發地方異議。該選區民進黨市議員候選人陳秋宏建議，應另覓學校等其他公共場所來當投開票所較為適當；台南市議員、無黨籍市議員候選人郭秀珠認為，應尊重在地居民意見，同時若要繼續使用活動中心來投票，也要兼顧民眾使用安全。

官田區公所表示，21日上午區公所會同承包商前往東西庄社區活動中心勘查，決議暫時停工，這幾日會拆除鷹架，將活動中心內部清理完畢，24日當天開放活動中心讓居民投票，強調工程未影響建物結構，同時兼顧安全和保障民眾投票權益。

(中時 )

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