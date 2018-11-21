金門》檢方查賄發現高雄市長選舉賭盤「案外案」 拘傳16人到案

2018年11月21日 17:07 中時 李金生

檢警蒐證確認涉案林姓組頭等人以高雄市長候選人選舉的「當選」或輸贏「票數」作為賭注供人簽賭，有影響選舉投票結果正確性之虞。（李金生攝）

警方從高雄押解5人返金偵辦，其中包括1名女性涉案人。（李金生攝）

金門地檢署主任檢察官吳錦龍說明，該署在偵辦金寧鄉代候選人及樁腳賄選案，發現有本地民眾以高雄市長候選人為目標下注賭輸贏。（李金生攝）

金門地檢署偵辦金寧鄉代候選人及樁腳賄選案，發現有本地民眾以高雄市長候選人為目標下注賭輸贏，專案跨海協同台灣檢警共同偵辦。目前已拘傳涉案林姓組頭等16人到案，扣押賭金新台幣120萬餘元，分別諭知以5到100萬元交保候傳，全案循線擴大追查中。

金門地檢署是在10月間偵辦某金寧鄉代候選人及樁腳涉現金買票案時，發現有地區民眾以「高雄市長候選人選舉當選結果」為賭博標的進行押注。因事涉選舉賭盤，對選舉影響至大，檢察長毛有增指派檢察官張漢森另立專案偵辦，並指揮金門、北市和高市警方組成專案小組共同偵辦。

檢警蒐證確認涉案林姓組頭以高雄市長候選人選舉的「當選」或輸贏「票數」作為賭注供人簽賭，有影響選舉投票結果正確性之虞，昨晚與高雄地檢署協調聯繫後，指派支援查賄的士林地檢署檢察官蔡東利，跨海指揮專案小組兵分多路展開首波行動，共搜索5處，拘提、傳訊5人，扣得新台幣現金120萬8200元、手機6支、傳真機1台、金融卡10張、電腦1台、點鈔機1台。

林姓組頭等人坦承平日經營六合彩及網路簽賭站，自5月迄今接受各類簽賭約4000萬元，近期則以高雄市長候選人選舉的當選或輸贏票數作為賭注，供人以數萬元至數十萬元簽賭牟利，雖罪嫌重大但尚無羈押必要，分別依涉案情節輕重及接受賭客簽注金額、經營賭盤上下手的關係，各諭知交保新台幣5萬至100萬元。

檢方今天也針對查出「案外案」的金寧鄉代表候選人及椿腳涉嫌現金買票案件，續由承辦檢察官張漢森及支援查賄的中檢檢察官謝珮汝、新北地檢署檢察官李冠輝等人指揮警方在金門、台中等地執行第2波行動，共執行搜索8處，通知11人到案訊問，將進一步釐清涉案人是單純賄選或也另涉高市選舉賭盤。

檢察長毛有增表示，選舉賭盤對選舉的純正性、公平性與公正性影響甚鉅，提醒民眾切勿為貪圖小利或誤認自己並無投票權並不會影響選舉結果，而以「湊熱鬧」的心態參加選舉賭博，違反者將依選罷法或賭博罪追查偵辦。

(中時 )