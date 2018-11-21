宋慧喬、朴寶劍《男朋友》中扮情侶 宋仲基 ：會好好關注

2018年11月21日 17:08 時報周刊 張毓琪

朴寶劍和宋慧喬演情侶，宋仲基希望他放鬆不要有壓力。愛奇藝提供

由宋慧喬、朴寶劍共同主演的南韓tvN新劇《男朋友》，還未開播即話題不斷，《男朋友》不僅是宋慧喬婚後首部復出作品，更搭檔老公宋仲基的師弟朴寶劍展開一段浪漫姊弟戀，是今年繼孫藝真、丁海寅的《經常請吃飯的漂亮姐姐》後備受矚目的姊弟戀題材，今日在發布會上兩人共同比出愛心，更都表示有和宋仲基報備！

對於婚後的首部作品就備受關注，宋慧喬表示《男朋友》不只劇本好，加上和朴信宇導演及男主角朴寶劍一起合作，所以能製作出這麼好的作品。這次和朴寶劍共同主演，宋慧喬說：「一開始相處時有些困難。」坦承雖然外界一直認為他們的關係很好、很親密，事實上在拍攝《男朋友》前並沒有太熟識，但合作後相處很融洽，因此拍攝過程非常地輕鬆。

而大家最關心宋慧喬的老公宋仲基有沒有任何表示？宋慧喬說宋仲基要她專心顧好演戲，表示：「會好好關注的。」至於朴寶劍有沒有和師兄宋仲基報備？朴寶劍透漏，宋仲基也給了他拍戲上的建議，同樣告訴他：「不要有壓力，好好地拍戲。」為感謝師兄的關心，希望《男朋友》可以大紅，也會為宋仲基未來的新戲應援。

《男朋友》講述人生無法為自己而活的政客女兒、為鞏固家族勢力而和財閥結了婚又離婚的車秀賢（宋慧喬 飾），與把平凡日常活得珍貴又幸福、擁有自由靈魂的的單純青年金振赫（朴寶劍 飾），「擁有一切的女人」和「一無所有的男人」，兩人在古巴如命中注定般的相遇，因為一個顛覆彼此人生的事件，而展開命運般的愛情故事。《男朋友》將於11月29日起每周四五上午10點於愛奇藝台灣站獨家播出。

(時報周刊)