高市長辯論提漁港改造　林右昌秀正濱漁港政績

2018年11月21日 17:08 中時 張穎齊

基隆市長林右昌上任後，將正濱漁港旁的老舊建物上色，變成繽紛的連棟色彩屋，讓懷舊碼頭重新亮起來，夜晚時分更有浪漫的感覺。（翻攝自林右昌UChange）

基隆市長林右昌上任後，將正濱漁港旁的老舊建物上色，變成繽紛的連棟色彩屋，讓懷舊碼頭重新亮起來，夜晚時分更有浪漫的感覺。（翻攝自林右昌UChange）

基隆市長林右昌上任後，將正濱漁港旁的老舊建物上色，變成繽紛的連棟色彩屋，讓懷舊碼頭重新亮起來，帶動起新的商機。（翻攝自林右昌UChange）

基隆正濱漁港旁的老舊建物，被漆成彩繪屋後，成為熱門的網美網帥打卡點，行政院長賴清德（後排右）、基隆市長林右昌（中）、立委蔡適應（後排左）也在此合照留念。（翻攝自林右昌UChange）

高雄市長世紀辯論會19日登場，民進黨高雄市長候選人陳其邁提出漁港轉型議題，引起發酵，民進黨「會做事連線」的市長候選人紛紛在臉書PO文，搶答對於漁港轉型的見解。基隆市長林右昌指出，他透過「色彩塗布」計畫，將正濱漁港的老舊建物重新上色成彩繪屋，讓百年漁港重新亮起來，帶起旅遊風潮。

陳其邁在與國民黨高雄市長候選人韓國瑜辯論會中，陳詰問韓的戶籍地林園有2處漁港該如何轉型發展，此話一出，讓民進黨「會做事連線」4名市長候選人蘇貞昌、林右昌、鄭文燦、林智堅紛紛在自己臉書PO文發表看法。

「這題我會答！」林右昌指出，聽說最近漁港改造的話題正火熱，說到漁港改造，怎麼能漏掉今年最夯的網美網帥打卡點 「基隆正濱漁港 」，這個百年老漁港，曾經是北台灣最大的漁港，擁有豐富人文歷史，卻因漁獲量的減少，而逐漸沒落。

林右昌說，他上任後，透過「色彩塗布」計畫，說服了住戶將漁港旁的老舊建物上色，繽紛的連棟色彩屋，讓懷舊碼頭呈現出特殊的異國景致，白天及夜晚各有不同的浪漫，不但帶動了旅遊風潮、更引進了新的商機。

「讓基隆從黑白變彩色，重新亮起來！」他說，基隆市被上妝後，他也畫定全台第1個「都會型濱海風景特定區」，面積670公頃，西從海洋廣場，到最東邊的潮境公園、望幽谷，未來到基隆，觀光及住宿的選擇就更多元了。

林右昌自豪地表示，他透過4年改變了基隆市，讓基隆市民見證到基隆正在翻轉與蛻變，希望市民選對「會做事」的人，他也與新北市蘇貞昌、桃園市鄭文燦、新竹市林智堅結為「會做事漁港連線」。

(中時 )