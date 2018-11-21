現身阻擋以核養綠成功 黃士修：林義雄是踐踏民主的假貨

2018年11月21日 17:17 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

林義雄與人民作主志工團出面呼籲民眾，不要對第16條以核養綠公投蓋同意票。(擷取自人民作主志工團)

公投倒數第三天，提倡反核的林義雄千呼萬喚始出來。今(21)早他開記者會反對以核養綠公投，該公投提案人黃士修表示，原本對林義雄還保有一絲信任，至少他願意追求台灣的民主，但7月後他避不見面，如今在選前3天現身，他批號稱民主聖人的林義雄不過是個民主假貨。

林義雄今在人民作主志工團成員陳麗貴、劉明新等人陪同下召開記者會，他們指出，投以核養綠的第16案「這是一項企圖讓核電死灰復燃，並造成綠能發展滯延遲緩的公投案」，如果此案通過，台灣人民追求多年的2025「非核家園」願景，將前功盡棄，毀於一旦。

黃士修表示，對林義雄此舉真的很失望，原本對林義雄還保有一絲的信任，至少他願意追求台灣的民主，可是7月中卻避不見面，完全依附在政黨的勢力下，反正民進黨執政就可以廢掉核四，不必再提出公投。黃士修說，這跟他在政府輪替之前的意見是完全不一樣的。我們應該要有選擇的自由與機會。

以核養綠公投日前曾因中選會拒收後補的連署書，提案人黃士修因此在中選會前禁食抗議。黃士修表示，他的禁食行動確實與林義雄有關；林義雄當時為了停建核四113小時可以喝豆漿，那他選擇連140小時連運動飲料都不喝，就是要把民主聖人這個民意給殺掉，要揭穿林義雄就是民主的假貨。黃士修想證明，一個平凡人也能夠捍衛台灣的民主和法治。

林義雄為阻止以核養綠公投成功，竟然在選前倒數時間出現，網友對此感到憤怒，「民進黨開核電的時候，他一個屁也不敢放」、「他又現身，反而會激起經濟選民出來以核養綠，好一個催票機。」、「這假貨還是很多人當真貨，真可笑！」、「連署過了才出現，更坐實了是假貨的事實」、「面對PM2.5汙染全台，竟然裝死了!」、「看他對國民黨政府和民進黨政府的雙重標準，聖人早已變剩人了……」、「眼看以核養綠公投即將通過，林公投終於露臉了！」

(中時電子報)