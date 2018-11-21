彰化賄選「遍地開花」 彰檢1日押5人

（法務部網頁）

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遍地開花！彰化縣5合1選舉隨著投票日逼近，彰化檢警調查察賄選陸續開花又結果，21日分別在社頭、芳苑、田尾與員林市各查獲1名村長候選人、4名樁腳涉嫌以每票500元至2000元不等現金買票，5人在檢察官問訊後均依違反《公職人員選舉罷免法》聲請羈押禁見獲准。

彰化地檢署查賄成績亮眼，截至21日下午5點總計查獲24件賄選，其中送禮8件、現金15件、走路工1件，共計收押18人，交保23人。

襄閱主任檢察官黃淑媛指出，社頭鄉1名曾於4年前參選失利的沈姓村長候選人，日前遭檢舉涉嫌以每票1000元賄選，除自行交付1000元給選民，10月間還將9000元交付沈姓樁腳代為行賄謝姓家族，全案經檢察官指揮田中警分局、彰化縣調查站查獲。

芳苑鄉，則有1名劉姓樁腳涉嫌幫村長候選人買票，交付1名選民1萬2000元賄款準備以每票2000元買下該戶的6票，但遭拒絕。而田尾鄉1名邱姓樁腳，則也是以每票1000元現金行賄選民為村長候選人買票，兩人都因犯罪事證明確經檢察官指揮警調查獲。檢察官訊後認為兩人犯嫌重大，且兩名村長候選人尚未到案，有串證之虞，向法院聲請羈押禁見都獲准。

另外，彰檢同時接獲有邱姓樁腳為員林市某里長候選人現金買票，經檢察官李秀玲指揮彰警調偵辦搜索，邱嫌坦承犯行，還供稱是從上游張姓大樁腳處取得5萬元現金，並受託以每票500元為某里長候選人買票，部分是自己發放之外，還將其中1萬元轉託劉姓及陳姓小樁腳發放

。全案檢方認張姓、邱姓樁腳及劉、陳小樁腳犯嫌重大，惟2位小樁腳尚無羈押之必要，分別諭知3萬元、5萬元交保，張、邱則有串供串證之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。

(中時 )

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