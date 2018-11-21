海洋悲歌！擱淺抹香鯨肚裡有一千件塑膠垃圾

2018年11月21日 17:20 中時電子報 江飛宇

人類真是罪孽深重！印尼瓦卡托比國家公園的(Wakatobi）的卡波塔島(Kapota)發現一隻沖上岸的抹香鯨屍體，國家公園官員發現牠的胃裡充滿了塑料垃圾，達到6公斤之多。

科學警報(science alert)報導，國家公園負責人黑利．桑托松(Heri Santoso)說，國家公園的救援人員在聽到村民們開始屠宰腐爛的屍體後，於週一稍晚找到這隻抹香鯨屍體，這鯨長9.5公尺，屬於中等身材。解剖鯨魚發現，它的胃袋裡有一千多件垃圾，包括115個塑料杯、25個塑料袋、兩個人字拖，以及一個裝有1000多根繩子的袋子，總重達到6公斤。

印尼的環保人士都威．蘇帕拉梯(Dwi Suprapti)說，雖然我們無法推斷死因，但這些垃圾絕對影響到牠的健康。

海洋生物誤食垃圾的事件令痛心，4月，一隻10公尺的抹香鯨被發現死在西班牙的海灘上，牠的肚子裡29公斤的塑膠垃圾，其中80多個是塑膠袋。生物學家認為，巨量的垃圾卡在肚子裡，使牠腸胃受損，導致腹部感染。6月份，泰國的擱淺抹香鮮肚子裡有7.7公斤的塑膠垃圾。

鯨魚肚子裡有非常多的塑膠杯，以及尼龍繩、漁網。(圖/美聯社)

根據去年發表的一項研究，從20世紀50年代開始，人類已經生產了超過83億噸的塑膠。其中63億噸被丟棄，好一點就進入垃圾填埋場，而更多是排放到自然環境。

很難確切知道進入海洋的塑膠垃圾有多少，不過2015年的一項研究發現，僅2010年，丟至海洋的塑膠垃圾就高達1270萬公噸。

目前塑膠垃圾有一半以上來自五個國家：中國大陸、印尼、菲律賓、泰國和越南。印尼是世界上第二大海洋塑料污染國，每年產生驚人的140萬噸塑料海洋垃圾。

印度尼西亞政府已經承諾 每年動用10億美元，用於減少塑膠廢物問題，但這對鯨魚來說，只是一種冷酷的安慰。

(中時電子報)