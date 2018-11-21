高雄》扯台積電負債6千億 蔡正元：陳其邁就是另一個吳音寧

陳其邁和韓國瑜(19日)晚進行辯論會。（圖／三立電視台提供）

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中時電子報

今年高雄選情激烈，高雄市長候選人韓國瑜與陳其邁本周一(19日)更是展開直球對決，然而，陳其邁辯論會一句「台積電負債6000億」，卻遭到台積電發聲明打臉，稱陳不了解台積電財務數字，陳競選辦公室只能尷尬致歉。對此，前國民黨立委蔡正元在臉書表示，陳其邁想當市長卻看不懂財報，還拿全國最賺錢的台積電來比較高雄財務狀況，根本是另一個吳音寧。

蔡正元表示，吳音寧看不懂財務報表，卻可以靠關係當時年薪250萬元的北農總經理，陳其邁也看不懂財務報表，卻想當規模比北農大的高雄市長，「陳其邁和吳音寧實在差不多」。辯論會當時，韓國瑜在交叉詰問時質問陳，表示高雄負債3000億元要怎麼還？陳其邁卻說出「台積電負債6000億」，認為台積電南到不算一間好公司嗎？此話一出，遭網友打臉，台積電負債只有3900億，而且台積電市全台最賺錢的公司，怎麼能跟高雄財務狀況相比？事後，台積電發聲明打臉，稱陳不了解台積電財務數字，陳競選辦公室只能尷尬致歉。

對此，蔡正元提出幾項問題：第一，台積電負債不到4000億，陳其邁說錯了；第二，台積電營業收入9500億元，高雄市政府年收入1300億元；第三，張忠謀經營台積電最近12年，股東跟員工過得一天比一天好，相較之下高雄卻又老又窮。

蔡正元再提出數據佐證，台積電每負債1元、年收入2.4元，高雄高雄每負債1元、年收入只有0.4元，陳其邁拿高雄去跟台積電的財務狀況相比，台灣的一句名言「番薯籤比魚翅，破尿壺比玉器」，不懂財務報表想坐大位，陳其邁就只是另一個吳音寧。

(中時電子報)

文章來源：蔡正元臉書

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