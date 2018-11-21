陳庭妮輕鬆駕馭粉紅蝌蚪裝 化身大力女背68公斤劉以豪

2018年11月21日 17:11 時報周刊 張毓琪

愛玩水的劉以豪拍起落水毫無困難，還放話要潑溼工作人員。歐銻銻娛樂提供

歐銻銻娛樂自製劇《種菜女神》上周首播，收視率及網路流量成績亮眼，截至11/21中午，總點擊數已突破88萬。本週台視、東森綜合台將播出第三、四集，原本互看不對眼的劉以豪與陳庭妮，因為劉以豪「英雄救美」，兩人逐漸化敵為友。回想這場讓兩人從敵人變朋友的關鍵戲，劉以豪笑說：「嚴東鳴真的很沒路用，想救人卻自己先溺水，反而還被女神救了。」因應劇情需要，在滂沱大雨中一肩扛起劉以豪的陳庭妮也笑說：「因為要背他，我肩膀還受傷呢。」

一向給人時尚形象的陳庭妮，在《種菜女神》劇中的扮相十分樸實，拍攝這場因大雨困在涵洞的戲，還穿著一套粉紅色雨衣搭配綠色雨鞋，特殊的搭配讓劉以豪一看到就狂笑：「妳好像住在下水道奇怪的人。」陳庭妮表示自己看到這套服裝也是先大笑一陣子，朋友們在看到這段影片也瘋狂截圖傳給她，笑她好像一隻粉紅色蝌蚪，陳庭妮滿意地說：「我自己也很喜歡這套服裝，完全沒有在管穿搭，非常幽默。」

平常就很喜歡去海邊或溪邊玩水的劉以豪，得知要拍攝溺水戲十分興奮，瞬間變成孩子的劉以豪頻頻向工作人員放話：「我等等要把你們都潑溼。」雖然實際水深只到膝蓋，劉以豪戲胞全開，卯足全力演出溺水狀，導演喊卡了還在演，讓劇組上下笑翻，直呼「太浮誇」，劉以豪說：「嚴東鳴太沒用，要救人還滑入水中，想到就覺得很好玩很開心，而且他真的弱得太好笑了。」前去救他的陳庭妮還得強忍笑場衝動，使勁拉他上岸，陳庭妮說：「還好導演千叮嚀萬囑咐不可以讓我下水，不然劉以豪一定會把我拖下水。」

劉以豪英雄救美不成反被陳庭妮救，陳庭妮從得知要背起溺水昏迷的劉以豪開始，就開始瘋狂言語霸凌他，兩人戲裡吵架、戲外更是鬥嘴鬥個沒完，劉以豪表示有一場陳庭妮要將月光拍進他身體的戲，陳庭妮手勁大到快把他打到內傷，劉以豪說：「她真的非常認真的在拍我的背，真的真的非常認真！」到了拍攝這天，陳庭妮跟劉以豪兩人都非常緊張，因為地上泥濘濕滑，加上滂沱大雨，好在平時陳庭妮有在運動，一下就背起68公斤重的劉以豪，順利完成拍攝。雖然事後肩膀受傷痛到去醫院掛急診，讓劉以豪十分內疚。陳庭妮表示自己也不清楚受傷的真正原因，可能是太累、勞動量太大，也可能是之前運動的舊傷復發，好在拍攝的吉拉卡樣部落有醫生義診，加上飾演村長的林美照經常幫她推拿，肩傷很快就復元了。《種菜女神》愛奇藝台灣站VIP搶先看全集，台視每周五晚間9點30分、東森綜合台每周六晚間8點播出。

(時報周刊)