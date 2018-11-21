花蓮》選舉倒數72小時 國民黨花蓮縣黨部提「三抓、三要」

2018年11月21日 17:31 中時 范振和

選舉投票倒數72小時，國民黨花蓮縣黨部21日下午協同律師團嚴正發出聲明，提出「三抓、三要」，期盼在乾淨選風下，選出「守護花蓮」的好人才。

縣黨部律師團指出，第一抓，是要「抓賄選」，近日已獲得情資，部分地區已有對手候選人恐將「出手，坊間「賄聲賄影」。因此，縣黨部抓鬼大隊納入「新血」用遠端科技全面佈線，24小時巡察。

第二抓，則是要「抓網路散布不實消息」，例如近日縣府抹黑重炒東洋廣場無弊舊案，PTT網站隨即就有網友貼文影射本案，甚至以「我做了一個夢」的說詞，試圖規避抹黑他人的相關法律責任。律師團說，無論是「聽說」還是「夢到」，都不能當作違法的藉口。針對這種惡質的抹黑來影響選舉，律師團已接獲截圖蒐證，不排除提告。

第三抓，是要「抓散佈謠言，意圖使人不當選的奧步」。律師團說，情資顯示，有對手惡劣假借電話拜票，將候選人競選號次「故意」說錯，意圖混淆民眾投票目標，這種行徑不只缺乏民主法治的精神，也涉嫌違法，黨部「抓鬼大隊」全力蒐證，報警處理。

縣黨部提出「三要」的第一要，則是「要乾淨選舉」，呼籲各陣營選舉應回歸選賢與能的民主精神，不買票、不謾罵、不抹黑、不打負面選戰，而縣黨部也會強力要求國民黨提名候選人都要堅守這項原則。

第二要，呼籲檢、警、調、縣府等單位「要行政中立」，尤其蔡代理縣長無論在「理想大地案」、「東洋廣場案」，或是故意選前一天的「人事考績案」的媒體炒作，多次作為均與民進黨的競選攻擊方向不謀而合，已讓多數民眾產生質疑。

第三要，則是懇切向選民拜託「要反東廠、救花蓮」，選出花蓮的未來與希望。縣黨部表示，徐榛蔚參選後不謾罵、不攻訐、不用奧步，堅持愛與包容，這樣的人才能在選後團結花蓮。縣黨部也公布24小時反奧步專線（03）8340146，隨時都有專人接受檢舉，並期盼社會各界共同響應乾淨選風。

(中時 )