正妹直播主「香妃」 控遭經紀人、假律師聯合剝削

李女指控遇到惡劣經紀人和假律師，身心俱疲。（陳鴻偉攝）

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李女在17直播工作一年多。（翻攝網路）

21歲李姓直播主21日出面指控，馮紀經紀人與她簽下充滿操控、剝削的合約，她心急找人求助時，又遇上1名假冒律師的呂姓男子，向她要2萬元「調解費」，但卻沒有任何效果，雪上加霜的是連支持者也紛紛離去，讓她忍不住控訴：「快活不下去了！」

李姓正妹以「香妃」的藝名，在17直播1年多，由於外形甜美和音樂外面才藝，認真經營後逐擁有近千名粉絲，每個月的收入也慢慢穩定，李女表示，今年6月時，馮姓經紀人和她簽下2年合約，針對酬勞、競業條款、培訓等都有嚴格規定。

李女指控，當時她基於信任，還將粉絲團管理員的最高權限交給對方，很多事也都交給馮處理，最近馮突然說要更改合約，將2年延長為9年，李認為到時自己就30歲，9年合約根本將她完全綁死，因此不同意簽署。

李又指控，馮後來就在她的粉絲團擅自PO文，內容表示自己違反經紀合約，現在所有直播活動都要暫停，17直播的簡介也被竄改，看得一些粉絲莫名其妙，但有人私訊給她，竟也遭馮姓經紀人過濾、封鎖，礙於權限她也不能發言自清，馮又拿違約賠錢恐嚇她，讓她粉絲數狂降，更不能好好再做直播。

此時她又透過朋友，認識1名自稱律師的呂姓男子，對方向她要了2萬元「調解費」，說可以幫她跟馮談，但會面當天，呂竟以「妳不懂，先到旁邊坐。」，接著2人支開她對話，結束後呂竟向她表示沒法解決，要她只能照合約走，雙重打擊又頓失收入，讓李女身心煎熬，決定出來指控對方，不排除近日對他們提告。

馮姓經紀人受訪時，不願對李女的指控多作回應，只強調一切交由法律途徑解決，目前呈現各說各話的狀態。

(中時 )

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