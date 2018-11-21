紀念張龍雲遠行 音樂圈好友發起紀念音樂會

2018年11月21日 17:27 中時 趙靜瑜

台南應用科技大學藝術學院院長、低音管演奏家張龍雲2018年8月12日因心肌梗塞驟逝，享年61歲，消息傳出震驚音樂圈，不少樂界好友完全無法相信這個事實，許多學生更在臉書上表達不捨。音樂圈友人NSO國家交響樂團首席吳庭毓召集音樂圈內好友將舉辦張龍雲紀念音樂會，近百位海內外音樂家摯友、學生都將參與。

音樂會將由朱宗慶打擊樂團、西貢愛樂交響樂團總監范丁等將演出10餘首曲目：與張龍雲亦師亦友的旅美作曲家溫隆信還特別寫了首《低音管協奏曲》，將由鍾耀光擔任指揮。鍾耀光表示，他與張龍雲、范丁都是留美期間的室友，感情深厚，對於張龍雲的驟逝都感到分外感傷。

張龍雲1957年生於馬祖東引，因為是離島的保送生，張龍雲到台北就讀國立藝專，主修低音管，之後考進台灣省立交響樂團（今國立台灣交響樂團）擔任低音管首席，隔年出國，先到曼哈頓音樂院，後考上茱莉亞音樂院碩士，畢業返國教書，並擔任台北愛樂室內暨管弦樂團音樂總監。

熟識張龍雲的朋友都喊他「卡六」，卡六一生精彩，交友廣闊，樂於助人，既細心又海派；他也為古典音樂的發展尋找各種可能性，持續「不務正業」。他曾任傳統藝術金曲獎頒獎典禮音樂總監，與已故電影配樂家史擷詠合作台灣電影交響樂團；近年掛名聯合執行製作人的百老匯音樂劇《一個美國人在巴黎》入圍今年東尼獎12項提名，是台灣真正參與百老匯製作，並入圍美國戲劇界最高榮譽東尼獎第一人。

節目內容包括朱宗慶打擊樂團、張龍雲藝專同學林美滿帶來的合唱，室內樂包括方銘健與陳明虔的二重奏、楊蕙祺率領的九重奏以及李哲藝的音樂等等，作曲家溫隆信所寫的《低音管協奏曲》紀念曲則由劉君儀擔任低音管演出，其他還有《新天堂樂園》電影配樂、11貝多芬《第七號交響曲》的〈第二樂章〉以及艾爾加《謎之變奏曲》選段。

負責籌畫的媒體圈友人林晨柏表示，張龍雲生性愛熱鬧，音樂會上將希望營造歡樂、溫馨的氣氛。音樂會後也將舉行餐會，歡迎張龍雲的朋友屆時一起敬張龍雲幾杯。『致。』紀念音樂會將於12月21日下午三點舉行，地點在國立台北教育大學創意館雨賢廳(台北市和平東路二段134號)。聚餐地點同一天下午六點在議題製作所(台北市和平東路一段75巷2-1號)。

(中時 )