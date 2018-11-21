竹縣》白米案再擴大 徐欣瑩團隊將對里長提告

2018年11月21日 17:32 中時 莊旻靜

善心義舉變白米賄選？新竹縣長候選人徐欣瑩近日涉入贈米風波，竹東鎮柯湖里20日近30人遭警調約談，里長呂建宏表明，7月底代贈米時，徐欣瑩團隊有說「拜託你，多幫徐主席幫幫忙了」，呂也應承並轉告受贈者；徐欣瑩競選團隊21日則出示對話截圖打臉呂建宏，表明是呂要求贈米，未料選舉一到就反變抹黑、栽贓，揚言對呂建宏提出誹謗、意圖使人不當選等告訴。

呂建宏20日在新竹地檢署外接受媒體訪問時，指出是文明房屋「楊總」有先聯繫，有米要透過徐欣瑩系統送，問他可否接受？呂建宏基於里內有里民需求而說「可以呀」，隨後便由徐欣瑩的助理送米到他家，事後致電告知他「那就拜託你了」、多幫徐主席的忙，呂建宏當時也回說好。

呂建宏接受媒體訪問時回應，當初「楊總」說要送米時，並未提及是為紀念其妻過世3周年，且收到米時上面即有「新竹縣長參選人徐欣瑩」字樣標籤，且是初次受贈，並非常態性捐贈。而白米送給柯湖里29戶，其中2戶為中低收入戶、20戶雖為一般家庭但也貧苦，另外幾戶則是家中有殘障、臥床者。

不過徐欣瑩競選團隊21日出示對話截圖指出，當初呂建宏已跟「楊總」取得共識，「完全知道米的來源」、「再請我們協助配合」，並將白米轉到弱勢清寒家庭手上，甚至送完米還感謝這樣的善心義舉，未料到選舉時卻反過來抹黑，將對此狀況提出告訴。當初協助贈米的徐欣瑩團隊徐姓主任則指，當初是贊助者聯繫我們，接到通知後再請呂里長聯繫，白米送達後也僅告知「白米已送到，請他發送」而已。

徐欣瑩團隊委託的律師則指出，呂建宏若證詞不實也恐涉及刑法偽證罪，將蒐集相關資料提出告訴。徐欣瑩競選團隊發言人陳程振表示，呂建宏不僅是里長，還是楊文科竹東競選總部的執行長，團隊嚴厲譴責他7月還宣稱此是善心義舉、選前卻栽贓抹黑的行為，將提出誹謗、意圖使人不當選等告訴。

徐欣瑩競選團隊也駁斥，「楊總」是徐欣瑩最大金主的傳聞，也說政治獻金公開可以去查，對新竹縣選風淪落至此感到悲哀，呼籲選民睜大眼睛，不要被有心人士操弄。

楊文科陣營則強調，此案已進入司法程序，尊重檢調偵辦，至於里長所言則是個人行為，與總部無關。此外，事件本質為所贈的白米上有「新竹縣長參選人徐欣瑩協助發放」的貼紙，是否有對價關係，才是重點，請徐欣瑩不要模糊、轉移焦點。

(中時 )