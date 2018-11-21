劉冠廷首次大銀幕床戲 《小美》浴缸親熱戲拍到靈魂出竅

2018年11月21日 17:24 時報周刊 張毓琪

納豆拍戲的場景是劇組吃殺青酒的餐廳，讓他哭笑不得。甲上娛樂提供

金獎導演鍾孟宏監製、新銳導演黃榮昇執導的《小美》，榮獲本屆金馬獎3項大獎提名，口碑橫掃柏林影展、香港國際電影節、日本福岡電影節、法國史特拉斯堡奇幻影展，電影充滿謎團的強烈風格立刻成為影迷討論焦點，其中曾以電視劇《植劇場－花甲男孩轉大人》獲得第53屆金鐘獎「戲劇節目男配角獎」的劉冠廷更是首次在大銀幕挑戰浴缸激情戲碼。

片中劉冠廷與饒星星放寬尺度在Motel上演激情戲，甚至在浴缸裡濕身大膽演出，劉冠廷透露那場浴缸激情大戰要一邊和饒星星親熱、一邊要面對鏡頭講台詞，就像靈魂出竅一樣讓自己身心分離演出，他幽默表示：「看劇本時不知道導演要怎麼呈現，結果發現他們拍攝尺度真的不是開玩笑的。」

劉冠廷坦言自己看首映時覺得異常緊張，他說：「我都不自覺地把腳縮到椅子上了，覺得衝擊超大。」而飾演「小美」的饒星星則表示曾因為角色入戲太痛苦，曾默默在心裡痛恨導演，但也因此激發了她逼真的演技，殺青後星星花了一年時間修復身心，突破演出成為電影最大亮點。

《小美》以吳慷仁、尹馨、納豆、劉冠廷、柯淑勤、陳以文、張少懷、巫建和、邱隆杰及9個關係人的視角，去拼湊由饒星星詮釋的少女失蹤的神秘案件。張少懷直呼在颱風夜海邊拍攝的那場戲讓他嚇到皮皮挫，他說：「我怕鬼，居然還讓我演靈媒！」他更坦言自己有潔癖，在拍攝時很害怕草叢裡的蟲蛇。而納豆也爆料自己的戲份是在電影殺青後才拍，而他演戲的場景更是劇組吃殺青酒的餐廳，讓人哭笑不得。《小美》12日1日上映。

(時報周刊)