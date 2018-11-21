中選會補正公投意見 監委：費用誰負擔？

2018年11月21日 17:31 中時 鄭舲 、 郭佩凌

中選會昨撤銷公告撤銷11月2日重行公告的7公投案政府機關修正意見書，並在網路及報紙刊登10月24日的原意見書。監委高鳳仙今天再次去函中選會，針對是誰決定印發違法公告、在報紙及網路刊登撤銷公告費用多少、由誰負賠償責任等問題，要求中選會2日內回覆。

高鳳仙日前接獲下一代幸福聯盟及國民黨立委等陳情，對於中選會重行公告爭議，去函中選會提出四大問題，不過中選會回函仍堅持沒有違法，高鳳仙擬針對本案提起自動調查。

高鳳仙今請監院再次去函中選會，要求文到2日查復相關問題：第一，中選會在11月9日收到高等行政法院裁定書後，未經委員會議決議，由誰決定將違法公告登載選舉公報，並印製及發放選舉人？第二，在報紙及網路登載撤銷公告費用，共計多少？應如何支應？應由何人負最終賠償責任？

第三，中選會僅在媒體刊登關於7個公投案的撤銷公告及10月24日公告的行政院意見書內容，為何對於已經發放的選舉公報，卻未有任何「以紙本更正及送達選舉人」作為？撤銷公告可以使紙本選舉公報上所記載的107年11月2日政府機關意見書失效嗎？如果可以，法律依據為何？

第四，依公投法第48條第1項第1款規定，各級選舉委員會辦理公民投票違法足認有影響投票結果之虞時，檢察官、提案領銜人得於投票結果公告之日起15日內，以各該選舉委員會為被告，向管轄法院提起公民投票無效之訴。依此規定，中選會辦理本件公投是否有違法而影響投票結果之虞？檢察官、提案領銜人可否依此規定提起公民投票無效之訴？

(中時 )