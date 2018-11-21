能源政策何去何從？陳立誠：核電與燃煤並存

2018年11月21日 17:37 中時 廖德修

主講人陳立誠。（圖／日月光文教基金會提供）

日月光文教基金會董事長曾元一當引言人 。（圖／日月光文教基金會提供）

陳立誠。（圖／日月光文教基金會提供）

吉興工程顧問公司前董事長陳立誠受邀以「台灣能源何去何從」為題，在「日月同輝 能源講座」演講，吸引許多關心台灣能源未來的民眾前往聆聽。（圖／日月光文教基金會提供）

在政府積極發展非核與減碳聲中，曾負責國內8成以上火力發展建設規劃的吉興工程顧問公司前董事長陳立誠，今天在一場講座中主張燃煤與核電並存，並認為重啟核四為唯一解決北部缺電的手段。

陳立誠強調，提出這些主張理由是核一廠的2部機組及核二廠2號機已超過延役申請年限，核四燃料如果全部外送完畢，未來碰到緊急狀況重啟將遙遙無期，因此他呼籲政府「千萬不要」將核四燃料外送，以保留核四救急彈性。

由財團法人日月光文教基金會、社團法人中國土木水利工程學會、與台灣營建研究院共同舉辦的「日月同輝」講座，今天邀請國內知名電力工程專家陳立誠以「台灣能源何去何從? 」為題進行專題演講。

日月光文教基金會董事長曾元一在引言時，細數台灣電力發展史，從1905年代發展水力發電，1960年代隨工業發展，使火力發電蓬勃發展，但1970年代碰到石油危機，開始思考核電的重要，自1970年至1983年間發展核能，當時經濟蓬勃發展「台灣錢淹腳目」。這段期間核能發電的高峰期，但自2016 政黨輪替後，反核減碳成為執政黨主要能源訴求，要以綠能取代核能，天然氣取代煤炭。

曾元一因此當場提出三問，包括綠能可以取代核能？要付出多少代價？天然氣可以取煤炭？要付出多少代價？以及反核減碳真的可行？曾元一呼籲執政當局慎思各種能源政策的可行性。

目前政府能源政策有兩大目標：非核與減碳。要達到這兩個目標也有兩個手段：以綠電取代核電以及以氣電取代煤電，但這二種手段對台灣影響深遠，但社會多無警覺，需要更嚴謹的評估，以找出最適合台灣特性的能源政策。

陳立誠演講說到，以實際發電成本來看，燃煤每度電的發電成本是0.9元，天然氣是每度3.2元、離岸風力是每度電5.8元，如果以綠電取代核能，以每度電的差價4元，每年需用電400億度計算，全台每年約增加電費是1600億元，如果以氣電取代核電，每度電的差價是2元，如以全台每年需用電500億度計算，則電價每年要增加1000億元，兩者相加，用電成本每年需增加2600億元。

陳立誠說，如果台灣全面以代綠電、氣電取代核電，預估全台每個家庭每年增加支出約3萬餘元，這項支出是否能被全民所接受，值得政府與全民共同深思。

(中時 )