嘉義》翁章梁上菜 籲回家投票吃媽媽煮的飯

民進黨嘉義縣長候選人翁章梁21日以地方媽媽上菜秀方式，呼籲嘉義子弟返鄉投票吃媽媽煮的菜。（呂妍庭攝）

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民進黨嘉義縣長候選人翁章梁21日以地方媽媽上菜秀方式，呼籲嘉義子弟返鄉投票吃媽媽煮的菜。（呂妍庭攝）
民進黨嘉義縣長候選人翁章梁21日以地方媽媽上菜秀方式，呼籲嘉義子弟返鄉投票吃媽媽煮的菜。（呂妍庭攝）

距離投票日剩3天，民進黨籍嘉義縣長候選人翁章梁今21日舉辦「懷念嘉鄉味、返鄉投未來」記者會，多位地方媽媽拿出看家本領，端出多道拿手菜，搭配青年朋友參與，藉此鼓勵在外地工作的嘉義人，11月24日記得回家投票，享用媽媽的好味道，翁章梁也透露小故事，說高中時因擔心家中養的雞被殺來加菜，他回家都不吃雞肉。

今一早多位媽媽忙著下廚準備家中常吃的家常菜，端出薑絲炒肉、苦茶油雞等菜餚，要喚醒外地遊子對故鄉的懷念與味道。翁章梁說，在外地求學、工作時，最懷念的就是家裡的好味道，還說他就讀高中時，每次回家媽媽就會殺一隻雞給他吃頓好，直到他驚覺只要回家，家裡的雞就少一隻，基於一分對雞的內疚，他開始拒絕吃雞，媽媽似乎知道他的想法，總會說雞肉是爸爸特地去市場買的，就是想讓兒子放心吃。

翁章梁說，今天上的菜餚都是很常看見的菜色，雖然味道不同，但都有著阿母的親情味，就像他一樣，吃到時就會想起故鄉的家，強調他這次參選提出勇敢轉型、創新嘉義，「嘉義的轉型需要大家關鍵的一票」，呼籲外地嘉義郎回家和家人相聚，投下勇敢轉型、創新嘉義的關鍵一票。

(中時 )

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