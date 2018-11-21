男子酒駕追撞1死2傷遭檢延押 法官裁定40萬交保

示意圖（本報系資料照片）

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中時

北市23歲郭姓男子9月23日清晨與友人狂歡飲酒，結束後酒駕開車狂飆，行經基隆路三段時撞倒3輛機車，造成1死2傷，郭男酒測值高達1.29毫克，台北地檢署認為郭男明知酒醉仍上路狂飆，涉有殺人的不確定故意，以殺人罪聲押郭男獲准，檢方因羈押期限將屆，向台北地院聲請延押，法官裁定郭男40萬元交保。

警方調查，從事服務業的郭男因為中秋連假，9月22日晚間與友人在羅斯福路KTV飲酒作樂，喝了威士忌和啤酒，郭聚會結束後酒駕返家，行經基隆路3段台大獸醫院前，因酒醉失控追撞前方3部機車，撞倒陳姓、許姓3名騎士，再連撞路旁6戶商家遮雨棚以及7部機車、10餘部腳踏車，最後車子撞到柱子才停下。

3名傷者送醫後，其中陳姓女騎士被撞到頸椎、肋骨斷裂，傷重不治。警方因郭男酒測值高達1.29毫克，依公共危險等罪將郭男移送北檢偵辦。

檢方訊後，以郭男酒測值明確超標，明明知道自己酒醉精神不濟，但卻堅持開車上路，明顯將他人生死置於度外，有殺人之不確定故意，又有逃亡之虞，以殺人罪聲押郭男。

北院法官考量郭男酒駕已經造成1人死亡、2人受傷，還沿途撞毀路旁鐵皮搭建的騎樓，危害非輕，此次酒駕意外對社會秩序影響重大，審酌檢方見解後，9月24日裁准收押郭男。

由於郭男羈押期限將屆，檢方日前向北院聲請延押郭男。法官庭訊後，認為郭無繼續羈押必要，裁定40萬元交保。

(中時 )

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