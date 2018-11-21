唱一首歌如跑一百公尺！還有10個你不知道的唱歌好處

2018年11月21日 18:03 中時電子報 陳儷方 ／編輯、 康健雜誌 ／文 ／編輯、／文

即使是覺得自己歌聲難聽的人，也都會唱歌。說穿了，歌聲就是運用人體內的氣息振動聲帶，因而產生的共鳴聲音。知名聲樂家蘇麗文說，「唱歌就是呼吸。」科學家及醫學專家們也證明，人們在唱歌時，大腦中會釋放出一種名為「催產素」的荷爾蒙。此種荷爾蒙可以喚起滿足的心情，減少焦慮，增加平靜的安全感。

生於台灣高雄，1976年畢業於香港清華學院音樂系的聲樂家蘇麗文，早年曾赴日本、義大利、奧地利、德國等地研習歌劇，赴美國進修，曾發行唱片：《望雲──蘇麗文演唱專集》。除了為世人帶來燦爛的歌聲，她也於社區大學開班授課教導歌唱，建立合唱團邁向藝術公益事業，希望能將歌唱的美好傳達給所有人。對她來說，「喜歡唱一首歌，是因為歌裡有自己的故事，」除此之外，唱歌的好處，真的多如繁星。她把自身經驗與科學家及醫學專家們的意見結合，把愛歌唱可以帶給人們的好處，歸類成了以下11點：

1.唱歌是一項有節奏的體內按摩

唱歌是有節奏的體內按摩，唱歌能衝開人體橫膈膜，這種內部的迴圈按摩，是任何一項運動都代替不了的。

唱偏低音的歌曲，可以使血壓安定；唱快節奏的歌曲可以使你身心愉悅；而唱拉長音的歌曲可以消除壓力，對身心健康有利。大聲歌唱還可以對強迫症、抑鬱症的治療都有輔助作用。

2.唱歌能增強人體的免疫功能

蘇麗文說，「美國加州大學研究發現，唱詩班的成員在每次排練後，他們體內一種名為IgA的免疫球蛋白含量增加了150%，而在一次公開演出後，這種免疫球蛋白更是增加了240%。」

「即使那些從來沒有經過聲樂訓練的老人，也能通過唱歌得到實際的益處：堅持唱歌的老人去醫院看病和吃藥的次數更少，也更不容易摔倒。」

3.唱歌能訓練神經通路

無論老人、年輕的學生，還是無家可歸的人，在唱歌後的情緒都會變好。此外，患有肺氣腫的病人在接受唱歌訓練後，呼吸也有所改善。業餘唱歌愛好者的個人儀態也更好。

4.唱歌能釋放荷爾蒙，增進感情

研究人員證明，人們在唱歌時，大腦中會釋放出一種名為催產素的荷爾蒙。剛生下孩子的媽媽在給寶寶餵奶時，大腦裡也會釋放出這種荷爾蒙，戀人含情脈脈地相互凝視時，他們的大腦中也都會釋放出這種荷爾蒙，這種荷爾蒙能增進人們之間的感情。

5.唱歌能健康減肥

唱歌是一項全身運動，可以用到全身肌肉，達到減肥的功效。體重六十公斤的人，唱歌時熱能消耗率為一分鐘二點零千卡，唱兩小時可消耗兩百四十千卡（與氣息深淺相關）。唱一首歌如跑一百公尺，這對於想減肥，但又不喜歡運動的人來說，實在是一大喜訊。

(圖片來源：Pixbay)

6.唱歌能增強呼吸功能

唱歌與練聲均能擴大肺活量，提高呼吸功能。據統計，一般成年男性的肺活量是三千五百毫升左右，成年女性的肺活量是兩千五百毫升左右，而歌唱家的肺活量通常在四千毫升左右。所以唱歌是一種提高呼吸功能的好辦法。

7.唱歌能激起抗衰老的功效

唱歌能夠釋放有助於靜心的荷爾蒙，身心投入演唱可以活動到許多平時很難活動到的臉部組織，可以抗衰老、維護皮膚彈性、防止皮膚老化及改善更年期。把歌唱當成生活中最愉快、最舒心的事情，歌唱就能使你身心愉悅、煥發青春。

8.大聲歌唱可以改變一個人的心境和精神面貌

心理學家認為大聲歌唱對強迫症、抑鬱症的治療都有好處。因此大聲歌唱是一種特殊的心理療法。

9.歌唱有助於情感的通暢，讓你忘卻煩惱、舒緩情緒

在全身心投入唱歌之時，可使你忘卻煩惱，心理達到相對平衡，還可調節情緒，把疲勞唱走。情志調養是很難的，建議大家要多唱歌。傷心、憤怒會使人體產生很多危害健康的物質，而唱歌恰恰能將這些物質排除，在歌唱的過程中，人的情緒也就慢慢地緩和了。當你傷心或憤怒時，最好放聲高歌。

10.唱歌對胃潰瘍的治療能起到輔助作用

如果一個人憂愁沮喪，這些負面情緒會引起人體胃酸分泌過多，胃黏膜長期被胃酸浸泡，就會形成潰瘍。而一旦人保持愉快的心情，胃酸分泌正常，胃部的潰瘍面就會慢慢癒合，使胃功能恢復。

11.緩解便秘

唱歌時利用腹式呼吸法鍛鍊腹肌，亦可刺激大腸的蠕動，如果你有慢性便秘，不妨多唱歌。歌唱使你身心愉悅，唱歌使你青春。好歌唱不停，唱出好心情。把大聲歌唱當成生活中最愉快、最舒心的事情吧！

身體就是上天賜予最好的樂器 隨身攜帶隨處可用

蘇麗文在《用生命歌唱》一書中提到，除了到各地表演聲樂之外，多年來她也教唱，看到團員們開懷高歌，陶醉忘憂的那種快意，感受深刻。「曾經有一位學員過去一直受到憂鬱症的困擾，可是自他來跟我學習唱歌後，病情得到了很大的改善。」

蘇麗文娓娓道來，原來這位學員任職軍中財務管理，工作壓力非常大，經常患得患失，最嚴重的時候，甚至鑽牛角尖，想過解脫算了。後來去看了醫生，才知自己是患了憂鬱症，但整天與藥物為伍的日子，讓他還是鬱鬱寡歡。「後來在因緣際會之下，跟我學習了歌唱，三年的時間讓他的憂鬱症竟不藥而癒。」

高興時唱唱輕快旋律，悲傷時也能哼哼心底的哀愁，蘇麗文說，「歌聲是我們幸福快樂的源泉，也是我們健康長壽的法寶。從現在開始，「多聽音樂、多想歌詞、多唱出口，就對了！」

(中時電子報)