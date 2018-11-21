辱陸「像屎」遭章子怡、陳坤圍剿 DG投降宣布大秀改期

2018年11月21日 18:02 中時電子報 蔡曉婷

章子怡發文反諷。（圖／翻攝自稀土部隊微博）

疑似設計師Stefano Gabbana對罵網友截圖流出。（圖／翻攝自網紅先走我段後微博）

DG爭議短片。（圖／翻攝自Dolce & Gabbana臉書）

DG官方微博稱帳號被盜、大秀取消。（圖／翻攝自Dolce & Gabbana微博）

時裝品牌Dolce & Gabbana（DG）今原定在上海舉行大秀，卻因宣傳短片爭議，加上疑似該品牌設計師與網友吵架的截圖流出，批評大陸「像屎」，引來章子怡、黃曉明、李冰冰等數十位明星發文圍剿，紛紛宣布退出DG大秀，眼見大陸藝人取消出席，稍早DG官方微博表示今晚大秀改期，並再次表達歉意。

DG先前在IG釋出多部宣傳短片，主題是當中國文化碰上義大利食物，找來大陸模特兒用筷子模樣奇怪的吃披薩，加上奇怪中文發音的配音，令許多網友不解，未料今日再流出一段該品牌設計師Stefano Gabbana疑似在IG和網友吵架內容，設計師挑釁說：「那段影片從大陸社交媒體刪了，是因為我公司太傻，那是我的意願，我不會刪除」、「從現在起我在所有採訪都會說大陸像屎」。

對此，影后章子怡最嗆，貼出將屎貼在別人臉上的漫畫，說：「自取其辱 DG」，李冰冰、黃曉明、陳坤、王俊凱、迪麗熱巴等人也前後宣布退出今晚DG大秀，DG的官方微博稍早滅火稱DG官方IG與設計師Stefano Gabbana的IG雙雙被盜，強調：「我們已經立即通過法律途徑解决。我們為這些不實言論給中國和中國人民造成的影響和傷害道歉。我們對中國和中國文化始終一貫的熱愛與尊重。​​​​」接著正式宣布秀取消，表示：「對由此所造成的不便，我們深表歉意。」

(中時電子報)