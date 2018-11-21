選戰衝刺候選人仿「韓式」穿著拍片陸空齊發

北屯區藍營市議員候選人陳成添（圖左），推出最後1波60秒催票微影片，因國民黨高雄市長候選人韓國瑜聲勢席捲全台，陳成添仿效「韓式」穿著，片中穿起淡藍色襯衫，捲起襯衫袖子，展現活力。（張妍溱翻攝）

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北屯區藍營市議員候選人賴順仁（圖左），喊出陷入苦戰、選情告急，除了車隊掃街、挨家挨戶挖票，為爭取更多中間選民支持，啟動最後文宣催票，網路開戰。（張妍溱翻攝）

台中第8選區藍營市議員陳成添、賴順仁在參選爆炸的「艱困選區」挑戰連任，2人同喊出陷入苦戰、選情告急，除了車隊掃街、挨家挨戶挖票，為爭取更多中間選民支持，啟動最後文宣催票，網路開戰，大打政績牌，陸空齊發。

倒數衝刺，賴順仁利用網路等社群媒體，連續發出2波競選文宣，2支網路廣告CF「和年輕在一起」，每1支微影片約1分30秒，影片中賴順仁化身「順仁哥」走在社區，與民眾話家常，與年輕人「逗陣」打乒乓球、喝咖啡，訴求他關心北屯區環境及照顧年輕人權益。

尋求連任的市議員陳成添，推出最後1波60秒催票微影片，因國民黨高雄市長候選人韓國瑜聲勢席捲全台，陳成添仿效「韓式」穿著，片中穿起淡藍色襯衫，捲起襯衫袖子，展現活力；影片內容訴求，地方基層服務紮實，在議會出席率高達97．7％，經得起選民檢視。

陳成添說，自己不是賣菜郎但關心台中農民利益，尤其保護老樹綠地，拒絕空汙，另新住民權益、補足警消醫護人力與設備、推廣社會運動風氣，都是他的選舉政見。賴順仁則是爭取大專校院及在地產業資源，提供適性就學、就業機會等。

(中時 )

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