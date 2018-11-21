商場周年慶衝過頭 要女員工集體裸奔

2018年11月21日 18:13 中時電子報 湯萱樂 /綜合報導 /綜合報導

商場企劃部負責人出面道歉。(翻攝自看看新聞)

道歉聲明。(翻攝自看看新聞)

海南一間商場，舉辦12周年慶活動時，商場掛出「微信閱讀量到達88萬，10名商場女員工裸奔！」的紅布條，這宣傳一時間引起了民眾的廣泛熱議，商場被批評是低俗的行銷手段，引起不少網友的強烈反感，事後這間商場立刻撤下紅布條，並發表聲明道歉。

11月19日，海南海口市的一間商場，舉行周年慶，並掛出「微信閱讀量到達88萬，10名商場女員工裸奔！」、「獎勵10萬元，尋找商場10名女員工，裸奔10分鐘，每人獎勵1萬元」。等內容的布條，被民眾強烈批評撻伐，事發後商場相關負責人也第一時間作出回應，商場企劃部負責人出面道歉：「這是我自己的一個想法。就是想用這種方式來激勵我們的員工。沒想到的是我個人意識太淡薄了。給社會造成這麼不良的後果，我深表歉意。我要鄭重地向大家道歉。」

商場董事長助理表示，此次事件暴露了公司內部管理上還是存在一些漏洞，無論如何只要是公司員工發生的這種行為，作為公司也是負有管理責任，他們會接受相關部門的處置。

據瞭解，海口市婦聯、龍華區婦聯、龍華區大同街道、龍華城管大隊大同中隊以及工商龍華分局等部門也在第一時間到現場進行處置，該商場立即撤走橫幅，同時對商場有關負責人進行了批評教育並當場處罰900元人民幣。

(中時電子報)