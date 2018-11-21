吳鳳科大周昆毅快手 抱回SPC GLOBAL金牌

2018年11月21日 18:23 中時 呂妍庭

周昆毅參加日本SPC（SUNNY PASSION CHAIN組織）萬人美容美髮競賽總決賽，以1捲不到15秒的速度，在20分鐘內捲完72捲，抱回金牌。（呂妍庭攝）

周昆毅參加日本SPC（SUNNY PASSION CHAIN組織）萬人美容美髮競賽總決賽，以1捲不到15秒的速度，在20分鐘內捲完72捲，抱回金牌。（呂妍庭翻攝）

吳鳳科大學生日前參加日本SPC台灣區選拔賽，奪下5座冠軍、2座亞軍、1座季軍、1座殿軍及2項大會委員長獎項。（呂妍庭翻攝）

劉珮妤在國際3D美睫競速競賽組獲得冠軍。（呂妍庭攝）

吳鳳科大美容美髮造型設計系2年級學生周昆毅，13日代表台灣，參加日本SPC（SUNNY PASSION CHAIN組織）萬人美容美髮競賽總決賽，在「標準冷燙8色」競賽組中，靠著1天狂練700捲以上的手藝，以1捲不到15秒的速度，在20分鐘內捲完72捲，打敗日、韓國等多國強手，抱回金牌。

吳鳳科大學生日前參加日本SPC台灣區選拔賽，從5個國家、500多位選手中，奪下5座冠軍、2座亞軍、1座季軍、1座殿軍及2項大會委員長獎項，主辦單位遴選出3位冠軍代表台灣到日本參加13日的SPC GLOBAL萬人美容美髮競賽總決賽，周昆毅去年在該組競賽僅獲得銅牌，心有不甘下，今年每日勤練至少700捲以上，終於勇奪金牌。

原本高職畢業就打算進入職場工作的周昆毅說，當初他學美容美髮時，受到爸爸和爺爺反對，以及左鄰右舍、親戚的嘲諷，幸好媽媽全力相挺，他才能一路走到現場，加上自己獲獎連連，表現受到肯定，現家人全心支持。

周昆毅非常感謝指導老師卓聖水及陳香伶，每天上完課後都會到研究室指導他，更在他失落想放棄時，給他滿滿正能量。周昆毅說，決賽選擇挑戰8色冷燙20分鐘，要在20分鐘內捲72捲，即1捲15秒內完成，過程很艱難，每天練習至少700捲以上，常常練到拿筷子時都會發抖，這次如願了，未來還想參加更大型的國際OMC世界盃競賽。

校方表示，在國內SPC國手選拔賽部分，吳鳳共獲得5項冠軍，包括周昆毅的國際男子街頭時尚流行髮型競賽組（真人）和國際冷燙8色競賽組（假人頭）、劉珮妤的國際3D美睫競速競賽組、蔡美玉的國際扇形冷燙競賽完成組和張宛汝的國際標準冷燙3色競賽完成組

靠經營個人工作室賺生活費的劉珮妤說，這次到日本比賽，雖沒得獎，卻讓她成長不少。蔡美玉在台灣獲國際扇形冷燙競賽完成組金牌，因日本未列入比賽，選擇和周昆毅一起參加標準冷燙八色組，可惜沒上榜，心中有點失落，尤其她來自單親家庭，但家人沒有經濟能力支援她參加國際競賽，幸好有學校全額補助，讓她圓夢，還說未來會更努力。

(中時 )