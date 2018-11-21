《中時晚間快報》彰化換人做建設投資就沒了 蔡英文總統挨告「恐嚇」

彰化換人做建設投資就沒了 蔡英文總統挨告「恐嚇」

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中時電子報
綜合報導

◎彰化換人做建設投資就沒了 蔡英文總統挨告「恐嚇」

蔡英文總統日前到彰化輔選時說，如果「彰化換人做，彰化鐵路高架、捷運、綠能投資都沒有了」，無黨籍縣長候選人黃文玲認為這是在恫嚇彰化鄉親，連神明也生氣，21日特地到彰化地檢署舉發總統涉嫌「恐嚇」。襄閱主任檢察官黃淑媛表示，收文後將分案調查。

◎3000字錄音稿打臉農委會 豐年社長「被請辭」內幕曝光

豐年社社長汪文豪日前傳出因替斗南鎮農會出版新書、出席新書發表會，遭農委會副主委李退之要求「自行請辭」，雖然農委會再三否認，堅稱汪仍是社長，但今（21）日流出汪「被請辭」當天的三千多字錄音逐字稿，證實「雲林選情危險」，需要汪請辭，方便農委會主委跟地方人士交代。

◎美智庫提台海安全建言 籲一中政策下支持台灣

美陸兩國正因貿易摩擦、南海及台灣議題處於數十年來關係的最低點，在兩大強權的競爭及台海兩岸僵局中，許多人擔憂情勢因誤判或失控導致衝突和危機。美國學者建議，美國應該持續敦促北京採取彈性做法恢復兩岸對話；在美國的一中政策下進一步展現支持台灣的立場。

◎暌違5年化身反派使壞 陳綺貞新作尺度大突破

陳綺貞將在12月發行暌違5年的全新創作專輯《沙發海》，她這次同樣以概念方式推出「觀察者四部曲」，新專輯《沙發海》則是首部曲，推出首波主打歌〈傷害〉，她日前拍攝MV，化身迷人反派角色使壞，性感撫胸、泥土抹身，展現毀滅意象，堪稱出道以來最大尺度。

(中時電子報)

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