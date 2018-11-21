花蓮》新住民精湛舞蹈引人 徐榛蔚新住民政策同樣引人

國民黨籍花蓮市長候選人魏嘉賢（左三）為同志賣力催票。（范振和攝）

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新住民孫賀帶團暢跳〈熱情西班牙〉，大受青睞。（范振和攝）
新住民孫賀帶團暢跳〈藏族風情〉，引人注目。（范振和攝）
花蓮縣前縣長謝深山（右）由國民黨花蓮縣黨部副主委謝成鈞（左）陪同，為縣長候選人徐榛蔚跨刀。（范振和攝）

新住民孫賀引領的表演藝術團隊與新住民舞蹈團，在「花蓮人開講」舞台上，暢跳〈熱情西班牙〉、〈藏族風情〉，具體詮釋花蓮是個族群和諧的好所在，而孫賀也相當肯定縣長候選人徐榛蔚提出的新住民政策。

徐榛蔚幾乎每晚都會在「花蓮人開講」平台上現身，前晚前縣長謝深山突然到場為她跨刀助陣時，她很感激，但因掃街拜票趕不回來，原本想重申新住民政策，也因而作罷。不過，國民黨籍候選人市長魏嘉賢、縣議員候選人魏嘉彥。徐子芳。俞慧君。市代候選人江如玲、李振瑋、國裕里長候選人杜曉炬等多人到場，為她的政策背書。

但徐榛蔚所提的「新住民、馨活力」新住民政策，希望能健全及保障新住民就學、就業、就醫、長照、參政等各項權益，落實新住民基本人權，早已讓許多新住民有感。

其中，架構雲端教學網絡，讓新住民、新二代可以線上學習語言；建置新住民就業資訊平台及就業糾紛多語諮詢服務，保障新住民工作權益；建置醫療通譯制度，保障新住民就醫權益等，不一而足，孫賀說，新住民在花蓮愈來愈多，這些都與新住民權益息息相關。

孫賀指出，為了具體詮釋花蓮是新住民的幸福新故鄉，她選擇〈熱情西班牙〉、〈藏族舞蹈〉舞碼，也的確贏得熱情掌聲回饋。新住民文化交流協會理事長李依宸常帶隊捧場，她也強調，徐榛蔚關心新住民，有目共賭。

(中時 )

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