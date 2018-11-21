台中》魏佩瑩：翻轉地方政治 做自己主人

歐巴桑聯盟中市南屯區市議員候選人魏佩瑩，到市場拜票，宣揚改善空汙、小民參政等理念。（黃國峰攝）

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歐巴桑聯盟中市南屯區市議員候選人魏佩瑩，利用傍晚煮飯前在台中南屯各大路口拜票、短講。（黃國峰攝）
歐巴桑聯盟中市南屯區市議員候選人魏佩瑩，到市場拜票，熱心攤商還用麥克風將她的參政見，說了一遍。（黃國峰攝）
歐巴桑聯盟中市南屯區市議員候選人魏佩瑩，因為小民參政，經費不足，還帶著小女兒到市場擺攤義賣，籌措選舉經費。（黃國峰攝）

到底為了什麼？在街頭與市場奔走拜票，代表歐巴桑聯盟在台中南屯參選市議員的魏佩瑩回答：為了拿回小民的「生活的主導權」，為什麼要把我們的生活給掌握大部分資源的少數族群來決定呢？呼籲大家翻轉傳統非藍即綠的政治生態，投給「歐巴桑」們，就是投給沒有站出來的自己！

來自宜蘭的魏佩瑩說，與先生都是宜蘭人，婚後搬到台中來生活，發現空氣很好，以往在宜蘭先生都會打噴嚏、過敏，因為宜蘭濕氣較重，搬到台中後就好了，但最近幾年空氣開始變不好，女兒出生時身體還不錯，我們也都沒有氣喘病史，現在卻患了氣喘。

空氣污染嚴重，卻只能看著孩子揉眼睛、擤鼻涕，南屯在地的文山焚化爐的空汙問題更是切身相關，才與一群同樣理念的媽媽們選擇站出來，希望進議會，一同解決問題，另外兒童人權、親子友善、環境正義、性別平等、勞工權益、無障礙城市、創意公園、小民參政等問題，這些都是媽媽們想要去改變的。

魏佩瑩指出，歐巴桑聯盟都是地方媽媽，傳統上媽媽們都對政治較沒興趣，但在帶小孩親子共學的過程發現，其實人們不能完全置身於政治之外，因為生活就在政治裡面，如果你不關心你的環境，誰來關心你呢？

(中時 )

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