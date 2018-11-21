《如懿傳》嘉貴妃成彭于晏新歡！辛芷蕾獻舞被虧「辛拉麵」

辛芷蕾在《如懿傳》飾演嘉貴妃。（緯來）

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辛芷蕾在《如懿傳》飾演嘉貴妃。（緯來）

《如懿傳》中飾演嘉貴妃的辛芷蕾，劇中被設定是後宮第一美，現實中也被推稱有張高級臉，但她不敢當，辛芷蕾說，拿到劇本時還覺得不好意思，想讓導演把這「後宮第一美」人設台詞刪掉，因為覺得自己沒這自信。她笑說：「連華哥都比我美，我哪稱得上啊！」她謙稱男主角霍建華的美貌都勝過自己，後來還是每天自我催眠「我是第一美」才把戲演完。

金玉妍笑稱自己在劇中是個「很勤奮跑業務」的妃子，不是在別人的宮裡，就是去別人宮裡的路上，加上用盡心機陷害嬪妃，算是段數很高的後宮妃嬪。因為只要動動嘴巴就能殺人，從來不勞親自動手。不過，也是有讓她吃盡苦頭的時候，劇中她為了媚惑皇上，在皇上面前獻舞，金玉妍說自己完全沒有舞蹈基礎，加上肢體很不協調，那場戲折磨死她了，舞蹈動作還被觀眾笑說是在拉拉麵，讓她落得「辛拉麵的暱稱。

最讓金玉妍演得爽的就是打阿箬的那場戲，她說，那場戲是嘉嬪終於有自己的立場了，因為她看不慣賣主求榮的人，為了出氣打了阿箬一巴掌，也讓飾演阿箬的曾一萱吃盡苦頭。

最近，她在廈門與彭于晏合拍新片《緊急救援》，正在緊鑼密鼓特訓中。她片中與彭于晏有愛情戲，導演林超賢為求最佳效果，對演員們進行魔鬼訓練，辛芷蕾說，她第一次演出需要穿制服的腳色，特別期待能早點穿上，離救援隊員這個角色更近些。辛芷蕾笑說，不知道為何導演挑她來演，「可能導演也追劇，看了《如懿傳》後覺得我很適合電影裡的角色吧！」

緯來戲劇台《如懿傳》將從11月27晚間11點起，週一至週五晚間10至12點播出。

(中時 )

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